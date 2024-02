Die RTX 4090 ist endlich wieder für unter 1900€ verfügbar!

Die RTX 4090 ist ein echtes Monstrum im Gaming-Bereich und Content-Erstellung auf Höchstniveau. Nutzt jetzt das Cyberport-Angebot.

Wenn ihr schon länger darüber nachdenkt, ganz oben mitzuschwimmen und es nicht mehr bis zur nächsten Generation aushaltet, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Die RTX 4090 ist aktuell auf dem Grafikkarten-Thron im Gaming-Bereich. Dank des 24GB GDDR6X-Grafikspeichers seid ihr eine ganze Weile im 4K-Gaming zukunftssicher und erlebt höchste Details. Anhand des Angebots bezahlt ihr jetzt nur 1899€ statt 2049€.

Mehr zum Thema Die besten Grafikkarten im Gaming für jedes Budget 2024 von Benedikt Schlotmann

Die RTX 4090 hat mich bei ihrer Veröffentlichung überrascht

Als sie damals frisch herauskam, war ich beeindruckt, dass sie im Durchschnitt ganze 70% stärker als meine mächtige RTX 3090 ist. Zur Erinnerung, die RTX 3090 hat im Durchschnitt ebenfalls 1500€ bis 1800€ und teilweise sogar mehr gekostet. Wenn man dieses Plus an Leistung vergleicht, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sogar mehr als fair. Allerdings stehen die aktuellen Super-Grafikkarten wie RTX 4070 Ti Super und 4080 Super meiner Meinung nach in einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis als die RTX 4090. Wie man es aber auch nimmt, ihr erhaltet mit dieser Grafikkarte eine pure Grafikgewalt.

Dank des riesigen 24GB GDDR6X-Grafikspeichers könnt ihr noch viele Jahre 4K-Gaming genießen. Aber auch die Anzahl von 16384 Shader-Prozessoren leisten eine außergewöhnliche Arbeit. Was aber hier wieder stark für sich spricht, ist die nützliche DLSS-Technologie. Ihr könnt mittels KI-Berechnung und Upscaling viel Leistung einsparen, um mehr Bildraten zu erhalten. Raytracing-Effekte kommen bei immer mehr Spielen zur Geltung, weswegen ihr mit dieser Karte einen ungemeinen Vorteil erhaltet, um diese exzellent wiederzugeben.

Mehr zum Thema Starker 4K-Gaming-PC im Angebot: Top-Preis-Leistung trotz nagelneuer RTX 4070 Ti Super & AMD Ryzen 7 von David Fabricius

Sie verfügt über zwei HDMI-Anschlüsse und drei DisplayPort-Anschlüsse, sodass ihr problemlos mehrere Monitore anschließen könnt. So könnt ihr euer Spielerlebnis noch weiter optimieren und mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen. Das robuste Design von Asus sorgt zudem für eine hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Obendrein könnt ihr euch dank der Kühlung mit den Axial-Tech-Lüftern sicher sein, dass sie selbst bei den härtesten Anwendungen oder Spielen in einem angemessenen Temperaturbereich bleibt.

Pro Beste Gaming-Grafikkarte

24GB GDDR6X-Grafikspeicher

Lange zukunftssicher

Enorme Raytracing-Leistung Contra Preis-Leistungs-Verhältnis könnte im Vergleich zu den neuen Super-Karten besser sein

Ihr möchtet euch den Zusammenbau sparen und sucht einen Gaming-PC mit der RTX 4090 in einem vernünftigen Preisrahmen? Dann schaut euch die GameStar-PCs genau an.

Mehr attraktive Angebote

Findet die besten Schnäppchen für euer Gaming-Equipment! Von erstklassigen Grafikkarten über blitzschnelle SSDs bis hin zu stabilen Mainboards und leistungsstarken CPUs – alles zu unschlagbaren Preisen auf unserer Deals-Seite. Kreiert ein preiswertes Gaming-Setup, das seinesgleichen sucht, und entdeckt faszinierende Gadgets und technische Geräte. Verpasst keine Top-Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut!