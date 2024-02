Starker 4K-Gaming-PC im Angebot: Top-Preis-Leistung trotz nagelneuer RTX 4070 Ti Super & AMD Ryzen 7

Mit diesem 4K-Gaming-PC könnt ihr aktuell im Highend-Bereich mitschwimmen und höchste Details genießen. Nutzt jetzt das Saturn-Angebot.

Mit dem One-Gaming-PC könnt ihr euch in einer Sache sicher sein – er stellt sich jeder Herausforderung. Sei es beim Bearbeiten intensiver Projekte oder hungrigen Games in einer 4K-Auflösung. Ihr werdet mit dem richtigen Monitor eine wahre Bildgewalt erleben und intensiver denn je in neue Abenteuer eintauchen. Anhand des Angebots kostet dieser PC nur 2189,99€ statt 2399€. Dieses Angebot ist nicht dauerhaft gültig, also nutzt die Chance.

Darum könnt ihr mit diesem 4K-Gaming-PC starke Details erleben

Zuerst solltet ihr euch bewusst sein, dass ihr mit der RTX 4070 Ti Super eine gewaltige Grafikleistung erhaltet. Sie ist grob im Durchschnitt 20% stärker als die mächtige RTX 3090 aus der vorherigen Generation. Diese ist heute immer noch ein Biest, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Da die 4070Ti Super in vielerlei Hinsicht stärker ist, könnt ihr lange im Highend-Bereich mitschwimmen. Natürlich gehört zum höchsten Highend-Bereich die RTX 4090, die aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mit der RTX 4080 SUPER oder 4070 Ti SUPER nach meiner Meinung nach mithalten kann.

Mit der 4070 TI Super erhaltet ihr 16GB Grafikspeicher, was nach aktuellem Stand für 4K-Gaming vollkommen ausreicht. Auch wenn diese Karte mehr als stark genug für Auflösungsdetails in 4K ist, würde ich auch hierbei eher einen mächtigen WQHD-Monitor empfehlen. Damit seid ihr sehr lange zukunftssicher. Vor allem macht das auch die DLSS-Technologie möglich. Diese entwickelt sich stetig weiter, womit ihr durch KI-Berechnung und Upscaling mehr Bildraten erhaltet. Dabei gibt es nicht mal einen signifikanten Qualitätsverlust eures Bildes.

Die Kraft des AMD Ryzen 7 Prozessors bringt euer System mit 32GB-DDR4-RAM zum Laufen. Wie ich schon häufig erwähnt habe, lohnt sich die DDR4-Technologie fürs Gaming immer noch allemal. Obendrein bekommt ihr einen schnellen 1TB-SSD-Speicher für schnelle Übertragungsraten

Er ist mit Microsoft Windows 11 Home vorinstalliert, das euch eine benutzerfreundliche Oberfläche und viele praktische Funktionen bietet. Das Gehäuse ist mit einer soliden Belüftung ausgestattet und bietet Erweiterungsmöglichkeiten. Ihr könnt also in Zukunft noch ein paar Upgrades vornehmen, was dieser PC ohnehin nicht nötig hat, außer vielleicht mehr Speicher.

Ihr wollt einen PC mit der RTX 4090? Dann schaut euch die starken GameStar-PCs an, die zu einem außergewöhnlich guten Preis erhältlich sind.

Pro 1A-Preis-Leistung

RTX 4070 Ti Super

Ryzen 7

Schneller SSD-Speicher

DLSS-Technologie Contra Zukunftssicherer für WQHD- und nicht 4K-Gaming

