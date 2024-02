Samsung-Soundbar mit immersiver Soundkraft dank Dolby Atmos für 40% weniger bei Amazon schnappen

Die Samsung-Soundbar bietet ein durchaus eindrucksvolles Sounderlebnis. Lasst euch jetzt das befristete Amazon-Angebot nicht entgehen.

Ein immersiver Sound ist nicht wegzudenken, wenn man sich zu Hause bereits durch einen riesigen Bildschirm ein Heimkino-Feeling errichtet hat. Mit der 3.1-Kanal Q-Soundbar erhaltet ihr einen kräftigen Subwoofer mit grandioser Klangkraft. Zudem bekommt ihr Dolby Atmos und eine DTS Virtual:X-Unterstützung. Ein raumerfüllender Surround-Sound verstärkt jede Film- oder Serienszene. Spart jetzt 40% und bezahlt nur 299€ statt 499€.

Mit jeder Menge Features zu sattem Klang

Zu einem monumentalen Fernsehgerät gehört einfach eine gute Soundkulisse dazu. Ihr werdet den Unterschied durch technische Innovationen wie Dolby Atmos und DTS Virtual:X merken. Mithilfe eines erfüllenden Surround-Sounds fühlt ihr euch so, als wärt ihr mittendrin. Vor allem atmosphärische Filme oder Serien wirken intensiver denn je. Hört die Laute der „Walker“ aus The Walking Dead, als würden Sie sich direkt auf euch zubewegen.

Die Q-Symphony-Technologie ermöglicht es, nahtlos mit ausgewählten Samsung QLED-Fernsehern zusammenzuarbeiten und so ein noch eindrücklicheres Klangerlebnis zu schaffen. Durch die Kombination von TV-Lautsprechern und Soundbar entsteht ein noch breiteres Klangbild.

Die Adaptive-Sound-Lite-Funktion passt den Klang automatisch an die jeweilige Szene an, um immer die bestmögliche Audioqualität zu gewährleisten. So genießt ihr klare Dialoge, grandiose Soundeffekte und eine perfekte Klangbalance bei jedem Film oder jeder Serie.

Der kabellose Subwoofer sorgt für kräftige Bässe und eine immersive Tiefe im Klang, während die Soundbar selbst mit einem schlanken Design und hochwertigen Materialien punktet. Die Installation ist einfach und unkompliziert, sodass ihr recht schnell in den Genuss eures neuen Heimkinosystems kommen könnt.

Mehr attraktive Angebote

Findet die besten Schnäppchen für euer Gaming-Equipment! Von erstklassigen Grafikkarten über blitzschnelle SSDs bis hin zu stabilen Mainboards und leistungsstarken CPUs – alles zu unschlagbaren Preisen auf unserer Deals-Seite. Kreiert ein preiswertes Gaming-Setup, das seinesgleichen sucht, und entdeckt faszinierende Gadgets und technische Geräte. Verpasst keine Top-Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut!