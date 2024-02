In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth 5.3 und wasserdichten Schutzfunktionen um satte 64% bei Amazon reduziert

Mit diesem In-Ear-Kopfhörer erhaltet ihr auditive Top-Erlebnisse und das zu einem unglaublichen Angebot bei Amazon.

Mit diesen Kopfhörern könnt ihr euch auf die Stärken der Bluetooth-Technologie verlassen, um eine uneingeschränkte Verbindung zu bekommen. Zusätzlich sind sie mit einem HD-Mikrofon ausgestattet, um nebenher gemütlich Anrufe entgegenzunehmen. Spart jetzt ganze 64% und bezahlt nur noch 24,99€ statt 69,99€.

Darum sind diese In-Ear-Kopfhörer eine gute Wahl

Durch die Verbindung über Bluetooth 5.3 erhaltet ihr eine maximale Bewegungsfreiheit. Deswegen sind sie auch hervorragend für sportliche Aktivitäten geeignet. Sei es für die Nutzung im Fitnessstudio oder zum Laufen. Durch den Hi-Fi-Stereo-Sound bekommt ihr ein sauberes Klangerlebnis, um euch genügend Motivationsschübe zu holen.

Die LED-Anzeige am Ladekoffer zeigt den Ladestatus der Kopfhörer an und sorgt dafür, dass ihr immer wisst, wann sie mit neuer Energie versorgt werden müssen. Somit seid ihr bestens vorbereitet, um euch jederzeit in Form von Hörspielen, Podcasts oder Musik unterhalten zu lassen.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 48 Stunden besitzt ihr eine lange Nutzungszeit, ohne jederzeit eine Neuladung vornehmen zu müssen. Hört also unbekümmert lange Hörbücher oder nutzt auditives Lernen, um neue Sprachen oder sonstige Dinge zu beherrschen. Der mitgelieferte 800mAh-Ladekoffer ermöglicht es euch, die Kopfhörer unterwegs bequem aufzuladen und bietet zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen.

Sie sind IP7-wasserdicht, was bedeutet, dass sie auch bei starkem Schwitzen oder leichten Regen geschützt und somit ideal für den Einsatz beim Laufen oder anderen Outdoor-Aktivitäten geeignet sind.

