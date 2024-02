Ist denn schon wieder Prime Day? Amazon haut verschiedene Fire TV Sticks gerade richtig günstig raus

Bei Amazon sind jetzt verschiedene Versionen des Fire TV Sticks und weitere Geräte für euer Smart-Home günstig im Angebot.

Mit einem Fire TV Stick verwandelt ihr jeden Fernseher mit HDMI-Anschluss in wenigen Minuten in einen Smart-TV. Amazon bietet jetzt eine Auswahl an Sticks und Geräten günstig im Angebot an:

Amazon: Fire TV Sticks im Angebot

Das Angebot von Amazon beinhaltet vier verschiedene Produkte. Ihr könnt euch zwischen dem Fire TV Stick 4K und dem TV Stick 4K Max entscheiden. Bei beiden handelt es sich um die aktuelle Version von 2023. Wenn ihr es so richtig luxuriös haben wollt, solltet ihr euch den Fire TV Cube anschauen. Zu guter Letzt ist auch die neueste Alexa-Sprachfernbedienung Pro reduziert, falls ihr Fire TV schon nutzt. Die Rabatte betragen dabei bis zu 44% auf die UVP.

Die Angebote im Überblick:

So unterscheiden sich die Modelle

Das können alle: Sowohl der TV Stick 4K als auch der TV Stick 4K Max und der TV Cube verwandeln euren Fernseher in einen Smart-TV. Ihr steckt die Geräte einfach in einen freien HDMI-Slot und schon könnt ihr das Interface nutzen, um Apps von Streaming-Anbietern oder Mediatheken herunterzuladen. Alle drei Modelle unterstützen dabei 4K und HDR10 für beste Bildqualität.

Der Unterschied zwischen den Sticks: Der Unterschied zwischen dem TV Stick 4K oder dem TV Stick 4K Max ist relativ klein. Die Max-Variante kommt mit 16GB statt 8GB Speicherplatz, was praktisch ist, wenn ihr viele Apps nutzt. Zudem bietet er Ambient-TV. Wenn ihr gerade nichts anschaut, könnt ihr also verschiedene Bilder anzeigen lassen.

Das kann nur der Cube: Bleibt zu guter Letzt nur noch der Fire TV Cube. Der kleine Würfel ist die perfekte Zentrale in eurem Wohnzimmer. Ihr könnt Geräte wie Konsolen und Soundbars anschließen und dank Sprachsteuerung auch ohne Fernbedienung auf eure Inhalte zugreifen.

In unserer Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Angebote und Aktionen wie diese. Wir suchen für euch jeden Tag nach den besten Preisen und spannenden Schnäppchen. Schaut doch mal rein!