Sind Dialoge und Story wirklich wichtig in einem MMORPG?

Themepark-MMORPGs wie Final Fantasy XIV, World of Warcraft oder The Elder Scrolls Online wollen eine spannende Story erzählen, was zum Teil über Dialoge mit NPCs passiert. Sind diese aber wirklich wichtig, um Spaß zu haben?

Bevor es MMORPGs gab, vergnügten sich Spieler mit Pen&Paper-Rollenspielen und anschließend Single-Player-RPGs. Der Spielleiter, respektive die Entwickler, wollten den Spielern stets ein spannendes Abenteuer bescheren.

Die Story stand im Mittelpunkt und um eine gute Geschichte erzählen zu können, sind oft NPCs nötig. Figuren mit einer interessanten Hintergrundgeschichte, welche die Abenteurer losschicken, um sich einer Bedrohung zu stellen.

MMORPGs wie The Elder Scrolls Online legen großen Wert auf das Erzählen von spannenden Geschichten.

Dialoge – Von der Notwendigkeit zur Option

Die Spieler sprechen dazu also mit den Nichtspieler-Charakteren, erfragen Informationen, erhalten Hinweise und finden mehr über die Personen heraus. Das verleiht der Spielwelt Tiefe und macht die Story, beziehungsweise die Aufgabe, interessanter. Als MMORPGs aufkamen, änderte sich dies aber ein wenig.

In einem Single-Player-Rollenspiel gibt es keine anderen Spieler, die in irgendeiner Weise eine Rolle spielen können. In einem Pen&Paper-RPG ist man in einer kleinen Gruppe unterwegs und stellt meist das kooperative Zusammenspiel in den Vordergrund. Bei MMORPGs ist das anders.

Der Umstand, dass man mit Hunderten oder noch mehr Fremden unterwegs ist, spornt dazu an, sich selbst mehr in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, man möchte sich von den anderen abheben, gesehen werden, bewundert werden oder einfach nur in Erinnerung bleiben. Das funktioniert auf vielfältige Weise.

Beispielsweise, indem man der Erste ist, der ein Bossmonster besiegt oder man besitzt als erster ein komplettes Ausrüstungs-Set. Dieser Wettbewerbsgedanke rückte immer wieder in den Vordergrund. Es wurde für Spieler immer wichtiger, sich durch bestimmte Taten abzuheben, beispielsweise, indem man Erster in irgendetwas wurde.

Dies wiederum brachte es mit sich, dass Dialoge in MMORPGs in den Hintergrund traten.

Bei MMORPGs ist eine Quest-Zusammenfassung mit Belohnungen wichtig.

Es war nicht mehr so wichtig, sich lange Ausführungen darüber durchzulesen, was genau die Geschichte einer bestimmten Quest war, sondern man brauchte nur noch die essentiellen Infos, um die Mission schnellstmöglich abschließen zu können. Mit den Dialogen rückte auch die Story in den Hintergrund.

Dies kann man sehr gut an World of Warcraft sehen. WoW bietet zwar nach wie vor eine interessante Quest-Beschreibung mit einer kleinen Geschichte und Hintergrundinfos, die dafür sorgen, dass NPCs eine gewisse Relevanz haben und interessant wirken. Doch am Ende der Beschreibung gibt es eine sehr knappe Zusammenfassung dessen, was im Grunde zu tun ist. Man muss sich also den Dialogtext gar nicht durchlesen, bekommt dadurch aber auch nicht so ganz mit, was eigentlich passiert.

Bei The Elder Scrolls Online gibt es keine Questzusammenfassung. Die Dialoge müssen gelesen werden.

Quests sind nur Mittel zum Zweck?

Nicht jedem ist es wichtig, mitzubekommen, worum sich eine Quest überhaupt dreht oder wie die Geschichte aussieht. Gameplay steht im Vordergrund. Das und die Möglichkeit schnellstmöglich etwas erreichen zu können. Problem an der Sache: Die Entwickler geben sich Mühe, denken sich schöne Geschichten aus, schreiben Texte dazu, aber nicht alle interessieren sich dafür.

Zenimax Online wollte das bei The Elder Scrolls Online anders machen und „zwingt“ die Spieler im Grunde dazu, sich die Dialoge durchzulesen. Diese sind dafür oft nicht allzu lang, bieten aber trotzdem viele Informationen und sorgen dafür, dass sich NPCs und Spielwelt „lebendig“ anfühlen. Auf diese Weise folgt man wirklich der Story und steht irgendwann nicht plötzlich da und weiß überhaupt nicht, was um einen herum los ist, weil man die ganze Zeit die Dialoge weggeklickt hat.

In der Sandbox von Legends of Aria spielen Story und Dialoge eigentlich keine Rolle.

Nun haben sich MMORPGs natürlich in die Richtung entwickelt, dass sich nicht jeder lange Texte durchlesen möchte. Deswegen stellt sich die Frage, wie wichtig Story und Dialoge in einem Online-Rollenspiel sind.

Sandbox-MMORPGs wie Ultima Online oder Legends of Aria zeigen, dass diese Art von Spielen komplett ohne Geschichte und NPCs auskommen kann. Es geht dann eben darum, schnellstmöglich etwas zu erreichen. Etwa, indem man Monster jagt oder zum besten Handwerker der Welt wird. Doch es gibt nach wie vor Spieler, die gerne eine Geschichte erleben möchten. Sie verlangen nach dem nächsten großen Themepark-MMORPG. Einem Online-Rollenspiel, das den Fokus eben doch auf Story, NPCs und gut geschriebene Gespräche legt.

Story und Dialoge sind wichtig für den, der dies mag

Die Frage, ob Dialoge und Story in einem MMORPG wichtig oder überflüssig sind, lässt sich also nicht so einfach beantworten. Denn Online-Rollenspiele ermöglichen eine Vielzahl unterschiedlicher Herangehensweisen. Selbst in einem Themepark-MMORPG wird niemand gezwungen, der Story zu folgen. Wer einfach nur Monster jagen will, der kann das tun und dabei großen Spaß haben.

Das ist das Interessante am Genre. Es gibt keinen „richtigen“ Weg, ein MMORPG zu spielen. Das macht es für die Entwickler aber auch so kompliziert, ein Spiel auf den Markt zu bringen, das möglichst vielen Spaß macht.

Das MMORPG sollte dann eine möglichst spannende Geschichte erzählen, gute Dialoge für diejenigen bieten, die sich diese gerne durchlesen, aber auch die Option besitzen, Dialoge gar nicht zwingend lesen zu müssen. Und selbst diejenigen, die sich gar nicht für eine Story interessieren, sollten auf ihre Kosten kommen. Bei einem solchen Spiel bleibt es einem selbst überlassen, wie man es erlebt.

Das heißt, Story und Dialoge sind einem MMORPG dann wichtig, wenn die Spieler dies mögen. Sie sollten aber nie Grundvoraussetzung sein, um seinen Spaß im Spiel haben zu können.