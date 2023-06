Diablo 4: Die alten Traditionen bewahren – Quest-Lösung

Im Juni 2023 startet die nächste Runde von Find Your Next Game. Hier stellen wir euch neue Spiele im Stream und auf unseren Webseiten vor.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was bringen Emotes? In Diablo 4 sind die Aktionen nicht nur für die Kommunikation unter Spieler gedacht. Ihr könnt mit bestimmten Schreinen interagieren oder mit dem Emote-Rad zum Start eines Dungeons zurückkehren.

Wie löse ich die Quest „Die alten Traditionen bewahren“? Nordwestlich von dem Punkt, an dem ihr die Quest angenommen habt, erscheint ein Kreis, der den Fundort markiert – eine in den Fels geschlagene Statue.

In der Trockensteppe von Diablo 4 findet ihr die Emote-Quest „Die alten Traditionen bewahren“ / „Keeping the Old Traditions“. Hier gibts Fundort und Lösung.

