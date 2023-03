Diablo 3: Foliant der Setportale finden – So leicht erhaltet ihr die 4 Seiten

Wir zeigen euch in einem kurzen Video 5 nützliche Tipps für einen guten Start im Survival-Spiel Sons of the Forest

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Das Erhalten der Seiten sollte nun kein Problem mehr sein. Falls ihr unvollständige Sets habt und dafür noch keine Seiten erhalten könnt: Denkt an Kanais Würfel . Wenn ihr zweimal das Gleiche Teile eines Sets habt, könnt ihr die Set-Teile am Würfel umschmieden und erhaltet dann mit Glück ein Teil, das ihr noch braucht.

Ihr könnt entweder mit allen Sets in der Tasche (und eins angezogen) direkt zum Folianten gehen. Oder ihr teleportiert euch beim Folianten in die Stadt zurück, zieht euch dort ein anderes Set an, aktiviert den 6er-Bonus und betretet dann wieder euer eigenes Portal. Jedes Set lässt eine andere Seite fallen.

So landet ihr automatisch in der Bibliothek und entdeckt dort im Nordosten den Folianten auf einem Ständer.

Was ist das für eine Aufgabe? In Season 28 von Diablo 3 ist der Altar der Riten das große Saisonthema. Dort schaltet ihr allerhand Verbesserungen frei. Doch um die Buffs zu erhalten, müsst ihr Materialien zur Bezahlung mitbringen.

Insert

You are going to send email to