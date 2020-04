Euch fehlen 2 Errungenschaften für die Saisonreise von Season 20 in Diablo 3? Wir zeigen euch, wie ihr sie ganz leicht holt, um das Pet und den Rahmen freizuschalten. So funktioniert „Makelloser Sieg“.

Um was geht es? Viele Spieler in Diablo 3 haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Saisonreise von Season 20 abzuschließen. Das bringt Belohnungen wie das coole Fledermaus-Pet mit sich.

Andere schließen die Reise nicht wegen des Pets ab, sondern einfach, um die Saison für sich „abzuschließen“. Eine Aufgabe, an der erfahrungsgemäß Spieler immer wieder zu kauen haben, sind die drei Errungenschaften. Die Aufgabe lautet „Makelloser Sieg. Schließt 3 Errungenschaften in dieser Saison ab“

Wir zeigen euch hier drei Errungenschaften, die ihr schnell abschließen könnt. Bei den schwereren helfen unsere Guides.

Diese Belohnungen erwarten euch, wenn ihr die gesamte Saisonreise von Season 20 in Diablo 3 abschließt

1. Verflucht und Zugenäht

Was ist das? Hier sollt ihr 350 Gegner bei dem Ereignis einer verfluchten Truhe töten. Das Problem daran ist, dass nicht jede Kiste so viele Gegner spawnt.

Damit ihr nicht selbst durch alle Akte irren müsst und wie wild nach Kisten sucht, haben wir in unserem Guide für Verflucht und Zugenäht in Diablo 3 genau beschrieben, wo ihr so eine Truhe findet und wie das Event abläuft.

Habt ihr das erledigt, seid ihr bereit für die nächste Errungenschaft. Wir empfehlen „Bossmodus“. In einer Gruppe besonders leicht zu schaffen.

2. Bossmodus

Was ist das? Bei der Errungenschaft „Bossmodus“ sollt ihr bestimmte Bosse innerhalb von 20 Minuten nach Start des Spiels töten.

Wenn man das koordiniert in einer Gruppe angeht, läuft die Errungenschaft ganz leicht. In unserem Guide zum Bossmodus in Diablo 3 zeigen wir euch, wie ihr die Bosse unter euren Gruppenmitgliedern aufteilt und welche Koordination ihr haben müsst, damit ihr den Erfolg in die Tasche steckt.

Und was ist die dritte Errungenschaft?

Wie holt ihr die? Eine der einfacheren Errungenschaften ist das Erreichen eines Großen Nephalemportals der Stufe 75 im Solospiel. Die Errungenschaft nennt sich „einfach Göttlich“. Das schafft man nicht gleich nach dem Erreichen von Level 70 im Spiel, sondern benötigt ein bisschen Übung und vor allem Gear. Wenn ihr aber auf der letzten Seite der Saisonreise angekommen seid und die anderen Erfolge erreicht habt, sollte auch ein GR 75 möglich sein.

Wenn ihr mit der Tier List von Season 20 von Diablo 3 unterwegs seid, dann sollte das für euch gar kein Problem darstellen. Alle Builds auf der Seite sollten diese Stufe locker knacken und euch die Errungenschaft damit freischalten.