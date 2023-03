Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 17.03

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 17. März 2023 um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 21. März 2023 um 18:00 Uhr.

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind . So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

Die Prüfungen von Osiris sind eine Endgame-PvP-Aktivität und sie finden jedes Wochenende statt. Es gibt nur eine Ausnahme und das ist, wenn das Eisenbanner-Event aktiv ist. So wie letzte Woche. Bungie wird also dieses Wochenende erneut das Inventar des 14. Heiligen mit frischen Trials-Pässen sowie Beutezügen auf, damit ihr euren Ruhm im PvP-Endgame mehren könnt.

Was sind die Trials oder “Prüfungen von Osiris” in Destiny 2?

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt Xur? Als Händler für rare exotische Ware in Destiny 2 stattet Xur dem Universum jeden Freitag um 18:00 Uhr einen Besuch ab. Um bei ihm zu shoppen, braucht ihr nur etwas Ingame-Währung, damit die Lücken in eurer Sammlung schwinden.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Die Gemüter der Hüter spalten sich auch an Wertschätzungen, die zusätzlich noch an ein bizarres Rang-System gekoppelt sind. MeinMMO zeigte euch alles, was ihr für die Hüter-Ränge 8-11 erledigen müsst . Danach konnten unsere Leser dem System jedoch noch weniger Positives abgewinnen.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Lightfall kämpft weiterhin mit Problemen. Dabei sind es nicht nur die Startschwierigkeiten des von Bungie geplanten Neuanfangs.

Insert

You are going to send email to