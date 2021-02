Destiny 2 verabschiedet sich am 9. Februar von Season 12. Ihr müsst Abschied von Token, Beutezügen und Waffen nehmen. Wir klären, was verschwindet und wie ihr euch auf die Saison der Auserwählten vorbereitet.

Darum die Eile: In Destiny 2 geht am 9. Februar die Saison der Auserwählten an den Start. Diese löst dann in einem fließenden Wechsel die auslaufende Season 12 ab. Der frische Destiny-Abschnitt bringt neuen Loot und frische Aktivitäten, in denen sich die Hüter austoben dürfen.

Zeitgleich verschwinden aber auch zahlreiche Dinge aus dem Spiel. Damit ihr nicht plötzlich überrascht dasteht, sondern die letzten Stunden optimal nutzt, haben wir von MeinMMO einige Dinge zusammengetragen, die ihr heute noch erledigen solltet.

Wir klären hier unter anderem solche Fragen:

Es lösen sich Beutezüge auf – doch welche Bountys fallen da genau weg und warum?

Was ist mit all euren Token sowie Materialien und lohnt es sich diese jetzt abzugeben?

Welche Waffen gehen in Season 13 in den Ruhestand?

Das ist die Deadline: Die neue Season 13 startet wie gewohnt zum Weekly Reseset, doch vorher müsst ihr noch Update 3.1.0 laden. In Vorbereitung darauf fahren am 9. Februar die Destiny-Server um 17 Uhr deutscher Zeit runter – das ist eure absolute Deadline.

Token und Planeten-Materialien auf den Kopf hauen

Diese Token müssen weg: Bungie bestätigte nochmals (via Bungie.net), dass zum Start von Season 13 nur eure Schmelztiegel-Token aus euren Inventaren und Tresoren verschwinden. Eure Eisenbanner-Token werden nicht namentlich erwähnt und sollten sicher sein.

Je nach Anzahl eurer gesammelten Token, kann das eine ziemlich lange und öde Aufgabe sein, all die Token bei Lord Shaxx einzulösen.

Zwischen den heißen Phasen, in denen ihr die Token in 10er-Schritten abgebt, sind Ausflüge zum Postmeister und ins Inventar nötig, um viele der Items zu zerlegen.

Für euch springen dabei massig Legendäre Bruchstücke, Verbesserungskerne und ein sicher der eine oder andere Godroll raus.

Abgeben bis die Finger bluten

Das Ganze passiert übrigens, weil Destiny 2 das Token-System überarbeitet. Es geht mehr Richtung direkte Belohnung – sehr zur Freude der meisten Hüter.

Gebt diese Materialien aus:

Simulationssamen (Merkur)

Alkane-Staub (Titan)

Mars (Seraphit)

Phasenglasnadeln – Io

Die Materialien gehören zu den Locations, die mit Beyond Light in die Content Vault gewandert sind und haben ab Season 13 keinen Wert mehr. Ihr solltet sie jetzt bei Banshee-44 im Turm oder Spider in der Wirrbucht eintauschen. Ab dem 9. Februar will kein NPC diese Ressourcen mehr und einzig Spider soll euch etwas Glimmer geben, aber deutlich weniger als momentan.

Vorbereitung auf die Levelphase in der Saison der Auserwählten

Mit Season 13 steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.310. Aktuell ist der Höchstwert bei 1.260 (ohne Artefakt). Das ist kein so gewaltiger Sprung wie zum Start von Beyond Light, doch gerade die letzten Level ziehen sich wie Gummi und sind nur über Spitzen-Loot möglich.

Deswegen solltet ihr zu Banshee: Der Waffenmeister Banshee-44 im Turm bietet stets Upgrade-Materialien an. Wisst ihr jetzt nicht wohin mit eurem Glimmer und habt eh noch Planeten-Materalien abzugeben, solltet ihr hier ruhig investieren. Gerade Upgrade-Module gehen in den Levelphasen weg wie warme Semmel.

Investiert eure Planeten-Materialien in nützliche Upgade-Module

Ist euer Hüter arm wie eine Kirchenmaus, ist das kein Weltuntergang. Im nächsten Seasonpass (auch in der Free2Play-Schiene) finden sich in den ersten Stufen viele Ressourcen, die euch das Infundieren und Verbessern von Ausrüstung erschwinglicher machen.

Soll ich den alten Seasonpass ausbeuten?

Was man mit den übrigen Inhalten aus dem Seasonpass von Season 12 machen soll, erhitzt die Gemüter:

Die einen sagen: Holt jetzt alles aus dem Pass! Die Highlights sind: Legendäre Rüstungen mit hohen Statuswerten, das Aszendenten-Bruchstück und exotische Engramme

Andere sagen: Lasst das Zeug drin und „spart“ es für Season 13. In der neuen Season könnt ihr euren Kram auch noch beanspruchen und habt dann aktuellere Ausrüstung. Allerdings müsst ihr dazu auf die Bungie.net-Internetseite: https://www.bungie.net/7/en/Seasons/PreviousSeason

Falsch ist davon keine Option. Es kommt ganz darauf an, ob ihr das Zeug direkt wollt und braucht oder ob ihr zum Start der Season 13 bestens ausgerüstet seid. Denkt nur bei der 2. Option dran und vergesst eure erarbeiteten Items nicht vollends.

Der Seasonpass aus der Saison der Auserwählten bietet auch Ressourcen

Lohnen Beutezüge noch? Viele Hüter bunkern erledigte Beutezüge, um sie dann in der neuen Season einzulösen. Die Erfahrung kommt den frischen Seasonpass und dem Artefakt zugute. Bungie hat über die letzten Jahre diese Vorbereitungs-Methode immer weiter abgeschwächt – und das geht in Season 13 weiter.

Viele Wöchentliche Beutezüge entfallen, weil Destiny 2 auf das neue Herausforderungs-System ab Season 13 umsteigt. Diese Beutezüge lösen sich daher am 9. Februar in Luft auf und kommen auch nicht wieder:

Strikes

Schmelztiegel

Gambit

Waffenmeister

Krähe (alle Beutezüge)

Lohnt es sich tägliche oder wiederholbare Beutezüge zu sammeln? Bedingt, diese geben deutlich weniger Erfahrung als die wöchentlichen. In der Vergangenheit konnten Beutezüge, die aus einer Season in die nächste übertragen wurden, dass Powerlevel der Belohnungen negativ beeinflussen.

Wir würden daher dazu raten, hier keine allzu große Mühe reinzustecken. Eure aktuellen Eisenbanner-Beutezüge könnt ihr wie es aussieht behalten, doch auf eigene Gefahr.

Abschied von 22 Waffen nehmen und weitere Erledigungen

Mit dem Start von Season 13 wird das Sunsetting, der Waffenruhestand, wieder relevant. 22 Waffen aus der Ära von Saint-14 (Season 9) können dann nicht weiter in aktuellen Aktivitäten mithalten.

Wer unter chronischer Tresor-Platzarmut leidet, kann sich daher von diesen Knarren trennen. Alternativ könnt ihr sie aber noch im normalen Schmelztiegel nutzen oder in Content mit niedrigem Level ausführen.

Holt euch noch Kriegsbeute: Auch für Solisten ohne Raid-Erfahrung lohnt sich ein Ausflug in den Tiefsteinkrypta-Raid.

Zumindest die erste Truhe aus der Tiefsteinkrypta kann auch alleine in wenigen Minuten abgegrast werden.

Ihr sammelt zwar so nur 10 Eroberungsbeute pro Charakter, aber ihr müsst nur in den Raid rein und etwas Sparrow fahren.

So habt ihr über kurz oder lang genug Ressourcen, um euch mächtige Exotics wie die Anarchie zu holen, ohne jemals einen Raidboss gelegt zu haben.

Momentan geht die Plünderung noch sehr einfach, wer weiß wie lange noch. Nutzt das also ruhig aus: Hier erklärt euch MeinMMO, wie ihr alleine problemlos an die Raid-Kiste kommt.

Season 13 bringt Waffen im Kabal-Style

Das steht noch an an, bevor Season 12 endet

Titel einfordern: Habt ihr euch in Season 12 die beiden prestigereichen Titel „Makellos“ (Trials) und „Eroberer“ (Feuerprobe) erspielt, reklamiert diese auch. Verschlaft ihr das, müsst ihr die Titel nächste Season erneut freispielen. Da das Titel-System Überarbeit wird, machen das so manche Hüter aber quasi sowieso.

Titel einfordern: Habt ihr euch in Season 12 die beiden prestigereichen Titel „Makellos" (Trials) und „Eroberer" (Feuerprobe) erspielt, reklamiert diese auch. Verschlaft ihr das, müsst ihr die Titel nächste Season erneut freispielen. Da das Titel-System Überarbeit wird, machen das so manche Hüter aber quasi sowieso.

Prämien einsacken: Einige Inhalte von Bungie-Rewards können nicht mehr beansprucht werden. Das Ablaufdatum wurde in den meisten Fällen auf den 12. Februar gelegt. Wenn ihr es also auf eine Falkenmond-Replik, Shirts oder andere Goodies aus dem Store abgesehen habt, müsst ihr euch beeilen.

Hier findet ihr die Bungie Reward Page: https://www.bungie.net/en/Profile/Rewards

Raketenwerfer sichern: Wie in unseren „6 Dingen, die ihr in Season 12 noch tun solltet„-Artikel erwähnt, solltet ihr euch einen guten Raketenwerfer besorgen. Die Powerwaffen erhalten einen Buff von 30 % und die Schwerter werden um 15 % schwächer.

Habt ihr Gambit-Rang 2 erreicht, wartet ein sehr guter Roll von „Schlechte Omen" für alle zum Kauf beim Vagabunden. Sonst könnte „Unter-Null-Salve" vom Europa-Arsenal (Variks) ein richtiger Geheimtipp sein

Habt ihr schon alles erledigt und seid bestens für die neue Season 13 vorbereitet? Oder seht ihr das stressfrei und startet entspannt in den nächsten Destiny-Abschnitt? Wenn ihr noch weitere Tipps für eure Mithüter habt, teilt diese doch in den Kommentaren.

Wenn ihr wissen wollt, wer die Kabal-Dame ist, die unsere Hüter da in der Saison der Auserwählten auf die Probe stellt: Destiny 2: Der neue Hauptfeind erklärt – Wer ist die mysteriöse Kabal-Prinzessin?