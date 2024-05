Einer der mächtigsten Builds wird in Destiny 2: The Final Shape generft

Die Titanen besitzen einer der mächtigsten Builds, die man in der derzeitigen PvE-Meta von Destiny 2 finden kann. Bungie weiß das und damit diese Klasse zu „The Finale Shape“ nicht ganz so mächtig ist, kommt der berühmte „Nerf-Hammer“ zum Einsatz.

Was ist das für ein Build? Es handelt sich dabei um den Kriegsbanner-Build für den Strang-Titanen. Der Aspekt „Kriegsbanner“ verändert den Titanen und macht aus ihm einen starken Supporter mit dem Potenzial sogar Bosse in wenigen Sekunden schmelzen zu lassen.

Dieser Build erzeugt dabei eine grüne, pulsierende Aura um euren Titanen, wenn dieser einen Gegner mit seinem Nahkampf-Angriff, Finisher oder Schwert besiegt hat. Die Impulse, die vom Kriegsbanner ausgehen, heilen alle Spieler und den Anwender im Wirkungsbereich und erhöhen den Nahkampf- und Schwertschaden.

Tötet ihr oder eure Mitstreiter in der Nähe des Anwenders weitere Feinde, erhöht sich das Tempo der Impulse und somit auch die Heilung. Das Banner hält 30 Sekunden lang an und kann nach Ablauf der Dauer erneut aktiviert werden.

Während viele den Support im Titanen sehen, konnte die Klasse mit der richtigen Ausrüstung sogar als Solist viele harte Bosse im 30-sekündigen Zeitfenster besiegen. Das hat Bungie gesehen und musste dem Treiben des Titanen deshalb ein Ende setzen.

Schwingende Panzer werden zu fallenden Kartons

Was wird sich ändern? Bungie hat sich in seinem Blog-Post (via bungie.net) bezüglich der Sub-Klassen auch den Titanen und sein Kriegsbanner angeschaut. Die Kombination aus dem Hangeln gepaart mit einer „Doppel-Punch“-Schrotflinte und den Exos „Synthozeps“ oder „Wurmgott-Berührung“ war einfach viel zu mächtig.

Mit der richtigen Rotation wurden sogar Bosse im schweren Raid-Modus „Pantheon“ dahingeschmolzen. Bungie konnte zum Release des Aspekts noch nicht abschätzen, wie mächtig dieser werden würde, doch nach gründlicher Untersuchung hat Bungie nun die Nerfs parat. Folgendes solltet ihr wissen:

Kriegsbanner Der maximale Timer wurde von 30 Sekunden auf 24 reduziert. Der Schadensbonus von Nahkämpfen, Glefen und Supers nimmt jetzt mit „Synthozeps“ wie folgt ab: Die Nahkampfboni wurden von 1,4x auf 1,15x gesenkt. Die Glefen-Nahkampfboni wurden von 1,25x auf 1,125x verringert. Die Super-Boni wurden von 1,4x auf 1,2x gesenkt. Nahkampf- und Glefen-Nahkampfschadensboni nehmen jetzt auch mit „Wurmgott-Berührung“ ab. Die Nahkampfboni wurden von 1,4x auf 1,1x gesenkt, basierend auf der Anzahl der Stapel. Die Nahkampfboni von Glefen wurden von 1,4x auf 1,05x verringert, basierend auf der Anzahl der Stapel.



Auch das Hangeln hat jetzt einen Schlag abbekommen und kann so nicht mehr für den DPS missbraucht werden:

Hangel-Gewirre: Die Dauer wird nicht mehr vollständig aufgefrischt, wenn sie genutzt werden. Die Dauer erhöht sich nun um maximal 5 Sekunden pro Hangeln und reduziert sich auf maximal 1 Sekunde, nachdem das gleiche Hangel-Gewirr fünfmal hintereinander benutzt wurde.



Ist der Build nun schlecht? Das können wir so noch nicht sagen. Die Zahlen, die Bungie aber anführt, zeigen, dass vor allem die Strategie mit der Pumpgun und den Arm-Exos der Titanen so an Stärke massiv eingebüßt haben. Die Tatsache, dass die Hangel-Punkte zudem einen sicheren Verfall haben, egal wie oft ihr sie benutzt, schränken euch mit der Taktik im DPS ein.

Wir haben leider noch keine konkreten Zahlen, wie heftig der Nerf im Kampf ausfällt, doch wir können euch zumindest beruhigen, dass die Support-Eigenschaft des Banners nicht komplett zerstört wurde. Ihr könnt also dennoch mit euren grünen Impulsen für einen starken Heal im Trupp sorgen, dieser fällt nur 6 Sekunden kürzen aus.

Was haltet ihr vom Nerf des Banners in Kombination mit den Exos? Glaubt ihr, das war bitternötig oder hat der Build euch Spaß gemacht? Bungie nimmt euch einige Inhalte aus Lightfall wieder weg. Welche das sind, erfahrt ihr hier: Destiny 2: Alle Inhalte, die mit dem Release von „The Final Shape“ verschwinden