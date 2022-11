Der Macher von Deus Ex und System Shock will jetzt ein Multiplayer-Spiel rausbringen

Warren Spector, der sich mit seinen Science-Fiction-Games als Creator weltweit einen Namen machte, arbeitet aktuell an einem Multiplayer-Spiel. Es gibt bereits erste Infos, was uns darin erwarten wird.

Wer ist Warren Spector? Warren Spector ist ein Videospielmacher, der als Entwickler und Produzent an mehreren Projekten beteiligt war.

Vor allem für den Shooter „System Shock“ (1994) und die dystopische Game-Reihe „Deus Ex“ wurde der Macher international bekannt und gilt sogar als eine Art Pionier im Bereich des Science-Fiction-Genres.

Zuletzt machte Warren Spector mit einer Aussage zum Thema NFTs auf sich aufmerksam, als er Kritik äußerte.

Welches Spielstudio steckt hinter dem Projekt? An dem neuen Spiel von Warren Spector arbeitet das Unternehmen OtherSide Entertainment. Ein Gamestudio, in dem er und Paul Neurath als Co-Gründer agierten.

Was wissen wir bisher über sein Multiplayer-Spiel? Das Game soll den Titel „ARGOS: Riders on the Storm“ tragen und wird in einer „fremden und doch seltsam vertrauten Welt“ spielen, wie auf der Webseite von OtherSide Entertainment verraten wird.

Bisher gibt es nur ein Bild, was im Zusammenhang mit dem Spiel gezeigt wird. Die Bilddatei trägt den Namen „Mothership Exterior“, also auf Deutsch: Mutterschiff – Außenbereich.

Hier sehr ihr das Bild:

Was erwartet uns im Gameplay? In der Spielankündigung wird auf Warren Spectors Erfahrung im Bereich des Genres „Immersive Simulation“ eingegangen. Denn ARGOS: Riders on the Storm soll dem Spieler die Möglichkeit geben, mit einer tiefen Umgebung interagieren zu können.

Auch System Shock und Deus Ex fallen in den Bereich der immersiven Simulation – ein besonderes Interessensgebiet von Warren Spector.

Weiter wird betont: Die Entscheidungen, die man im Spiel trifft, werden Konsequenzen haben, sowohl im kleinen als auch im großen Umfang und auch das Spielerlebnis beeinflussen.

Der Aspekt, dass der Spieler unterschiedliche Möglichkeiten hat, wie er eine Mission erledigen möchte, kommt Fans von Warren Spector vielleicht bekannt vor. Denn bereits in vorherigen Games nahm das eine große Rolle im Spiel ein und wurde, neben der Storyaspekte, häufig gelobt.

Ihr seid aber nicht allein in ARGOS: Riders on the Storm, sondern könnt das Spiel gemeinsam mit euren Freunden zocken.

Das war für Warren Spector ein ganz bewusster Schritt, wie er in einem Interview mit IGN verriet:

Ich bin ein unermüdlicher Verfechter von immersiven Simulationen. Ich habe nun schon seit Jahren darüber nachgedacht: ‚Was ist der nächste Schritt bei immersiven Simulationen?‘ Ich glaube, das habe ich herausgefunden […] Es ist an der Zeit, dass ich Multiplayer ausprobiere.“ Warren Spector via IGN.com

Das klingt erfolgversprechend für die Fans von Warren Spectors Spielen, die gleichzeitig gerne Multiplayer zocken.

So hatte sich zum Beispiel 2019, als der erste Trailer zu System Shock 3 veröffentlicht wurde, Mein-MMO-Redakteur Andreas Bertits sofort gefragt, ob es einen Mehrspieler-Modus gebe.

Im Interview mit IGN erzählte der Spielmacher außerdem, dass Dungeons and Dragons einen großen Einfluss auf sein Schaffen als Game-Designer habe. Er möchte den Spielern dasselbe Gefühl geben, das er hatte, als er das erste Mal D&D gezockt hat.

Wann erscheint ARGOS: Riders on the Storm? Bisher wurde noch kein Release-Datum für Warren Spectors Multiplayer veröffentlicht. Aufgrund der bisher noch recht wenigen Informationen, die aktuell auf der Webseite von Otherside zu finden sind, wird es wohl noch etwas dauern, bis das Spiel veröffentlicht wird.

Auch zu den möglichen Plattformen, auf denen ARGOS: Riders in the Storm erscheinen soll, gibt es bisher noch keine Details.

