Spieler von Dead by Daylight sind sich erstaunlich einig: “Der neue Killer ist Schrott”

Selten herrschte so viel Einigkeit bei der Spielerschaft von Dead by Daylight. Der neue Killer steht in der Kritik – er soll langweilig, ideenlos und der Tiefpunkt des Spiels ein.

Wenn man sich in der Community von Dead by Daylight auf eine Sache einigen kann, dann dass man sich nicht einig ist. Killer und Überlebende haben häufig ganz andere Ansichten, wie man das Spiel verbessern und fairer gestalten kann. Doch mit der Enthüllung des neusten Killers „Skull Merchant“ herrscht seit langer Zeit weitgehende Einigkeit in der Community: Der Killer ist Müll.

Zumindest gibt es mehrere große Kritikpunkte, die in Foren und dem Subreddit des Spiels diskutiert werden.

Killer wirkt wie „Predator auf Wish bestellt“

Eine Theorie zum „Tools of Torment“-Kapitel, die sich in den letzten Tagen wie ein Lauffeuer verbreitet hat, ist, dass Dead by Daylight eigentlich versucht habe, die „Predator“-Lizenz zu bekommen und dass man eigentlich einen weiblichen Predator haben wollte. Als das gescheitert sei, habe man dann ganz schnell einen eigenen Killer „zusammengeschustert“, der einige Parallelen aufweist:

moderne Technik zum Überwachen und Aufspüren in Form von Drohnen

Nahkampf-Klauen, um den Kill zu sichern

Als „Beweis“ für diese Theorie sehen viele das „Behind the Scenes“-Video, das kurz nach dem Trailer veröffentlicht wurde:

Hier sprechen die Entwickler über den neusten Killer und benutzen sehr oft das Wort „Predator“. Außerdem wird davon gesprochen, dass der Killer „nur die besten der Besten jagt“ und sie „die besten Trophäen“ wolle. Das würde auf einen Predator passen – aber nicht auf die „Skull Merchant“. Denn diese jagt vor allem Personen aus der Führungsebene von Firmen, die ihre Firma nicht verkaufen wollen.

Allerdings sollte man klar sagen: Die ganze Sache mit dem Predator ist nur eine Theorie aus dem subreddit.

Im Interview mit dem Game Director stellten wir vor einigen Monaten eine ähnliche Frage und da hieß es, dass die genaueren Arbeiten an einem lizenzierten Killer erst beginnen würden, wenn auch sichergestellt ist, dass das Ganze zustande kommt.

Allgemeine Kritik am Killer-Design

Generell steht die „Skull Merchant“ aber auch mit ihrem ganzen Design in der Kritik. So wird häufig erwähnt, dass sie einfach nicht bedrohlich ausschaut. Ihre Gangart mit dem deutlich übertriebenen Hüftschwung wirkt auf viele „albern“ und eher zum Lachen als Fürchten.

Auch fällt vielen Leuten auf, dass die meisten ihrer Animationen von anderen Killern stammen. So ist die “Zerstörbare Wand zerstören”-Animation identisch mit der von Nemesis, neben einigen anderen Animationen. Auch ihr Gesicht ist, so die Ansicht vieler, eine Mischung aus Trickster und Yui vor der Überarbeitung:

Doch auch ihre Fähigkeiten stehen in der Kritik. Die sind ziemlich komplex und in der Idee ist diese Überwachung der Map auch eine spannende Idee. Allerdings wird das ganze Design dadurch torpediert, dass sie am Ende des Tages nur ein „M1-Killer“ ist – also einer, der vollkommen darauf angewiesen ist, die Überlebenden im Nahkampf zu treffen. Das tatsächliche Gameplay besteht am Ende eben doch nur daraus, Überlebenden dauerhaft hinterherzurennen, so wie es bei vielen der alten Killer der Fall ist. Die tatsächliche Bedrohung durch die Fähigkeiten der Drohnen entfällt.

So schreibt @averyhyena3885 unter dem „Behind the Scenes“-Video:

„Ihr müsst vorsichtig sein, weil sie euch überall auf der Karte sehen kann.“ Aber sie ist weiterhin ein M1-Killer ohne Kraft in der Verfolgung. Es ist egal, ob sie weiß, wo all die Überlebenden sind, weil sie sowieso nichts dagegen tun kann.

Ebenso wenig Verständnis gibt es für ihren Namen im Spiel. Denn obwohl die „Skull Merchant“ („Schädelhändlerin“) eine sehr umfangreiche Geschichte hat, hat weder die Geschichte noch ihr Charakter etwas mit dem Namen zu tun. Sie verwendet zwar Schädel für ihre Drohnen, aber der Name wirkt in den Augen vieler unpassend.

Selbst Cosmetics stehen in der Kritik

Wie üblich kommen bei Dead by Daylight schon auf dem Testserver durch das Datamining weitere Inhalte zu Tage. Darunter befinden sich auch kosmetische Gegenstände, die zumeist im Shop des Spiels landen.

Während die Community sich über den ein oder anderen „leicht bekleideten“ Skin durchaus freut, haben die Entwickler es offenbar übertrieben. Denn für beide Überlebende steht Badebekleidung an, während der Skull Merchant ein nun … ebenfalls recht sonderbares Aussehen bekommt. Einen Eindruck der geleakten Cosmetics bekommt ihr im subreddit von DbD.

Die Reaktionen darauf sind auch weitestgehend negativ. So schreibt Babyback-the-Butcher:

Ist irgendwas davon real? Dieses ganze Kapitel fühlt sich so surreal an, mein Verstand kann einfach nicht einschätzen wie echt das ist. Wie konnte das alles passieren?

Noch vernichtender fällt die Kritik von „idkdudejustkillme“ aus:

Dieses ganze Kapitel fühlt sich wie ein Witz ein, ein buchstäblicher Prank. Ein schlechter Scherz. Das ist wie ein bizarrer Traum, von dem ich hoffentlich bald aufwache. Es ist absolut unverständlich für mich, dass das gleiche Team, das Charaktere wie Blight, Dredge, Deathslinger, Oni und andere ein so uninspiriertes, erbärmliches Kapitel erschaffen können. Null Bemühung im Schreiben, dem visuellen Design, dem Sound-Design, der Orginalität oder den Perks. Das alles fühlt sich an, als wäre es in letzter Minute zusammengeschustert worden. Dann veröffentlichen sie es auch noch mit Skins, wo die Charaktere halbnackt sind und erwarten, dass die Spielerbasis das einfach schluckt und Geld [ausspuckt]. Das ist einfach nur peinlich. Was zur Hölle passiert da?

Allerdings muss man auch erwähnen, dass es durchaus Aspekte am nächsten Patch gibt, die bei der Community gut ankommen. Die Modernisierung der beiden „Red Forest“-Karten sieht gut aus und sorgt aus allen Richtungen für Lob. „Nur“ die ganz neuen Inhalte, mit denen kann sich offenbar nur ein kleiner Teil der Fans anfreunden.

Der schlimmste Killer von Dead by Daylight wurde übrigens generft – Die Nurse ist nicht mehr die Königin.