Dead by Daylight nerft die Nurse – Das Ende des stärksten Killers

Der stärkste Killer aus Dead by Daylight wird generft. Steht die Krankenschwester vor dem Ende? Das verändert sich an der Nurse.

Die Balance im Horror-Spiel Dead by Daylight ist eine ziemlich komplexe Sache. Damit das Spiel Spaß macht, muss es ausgewogen zwischen dem Killer und den vier Überlebenden zugehen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn immer neue Perks sorgen dafür, dass alte Killer plötzlich extrem stark werden. Einer dieser Killer ist der ungeschlagene Champion, die Nurse („Krankenschwester“). Und genau der geht es nun an den Kragen.

Was macht die Krankenschwester so stark? Auf dem Papier wirkt die Nurse gar nicht so mächtig. Sie bewegt sich als einziger Killer langsamer als Überlebende und in den Händen von ungeübten Spielern ist sie keinerlei Bedrohung. Nur wer viele Stunden Zeit investiert und ihre Kraft, die Teleportation, meistert, der kann mit der Krankenschwester Erfolge erzielen. Es steht außer Frage, dass die Nurse in den Händen von Profis sogar problemlos der beste Killer überhaupt ist – immerhin kann sie sich durch Wände teleportieren und damit Verteidigungsmaßnahmen, wie etwa Paletten, vollständig umgehen.

Geübte Krankenschwestern schlagen einen Überlebenden nach dem anderen zu Boden und lassen dem gegnerischen Team quasi keine Zeit.

Die Krankenschwester ist einer der ältesten Killer – und bisher der mächtigste.

Was wird nun geändert? Mit dem nächsten Patch wird die Krankenschwester in einem wichtigen Detail geändert. Ihre Angriffe nach einer Teleportation zählen künftig als Spezialangriffe und nicht mehr als normale Attacken.

Was ist die Auswirkung davon? Auch wenn das auf den ersten Moment gering wirken mag, sind die Auswirkungen dieser Änderung verheerend. Denn viele Perks, auf die gute Nurse-Spieler aktuell setzen, werden nur bei einem „gewöhnlichen Angriff“ ausgelöst. Perks wie „Starstruck“ oder „Hex: No One Escapes Death“ haben keine Wirkung mehr, wenn der Angriff in Verbindung mit einer Teleportation geschieht.

Eine Begleiterscheinung dieser Änderung ist natürlich, dass der Pool der „sinnvollen“ Nurse-Perks drastisch sinken wird. Künftig müssen sich viele Nurse-Profis ganz andere Build überlegen, da die alten keinerlei Nutzen mehr entfalten dürften.

Was wird noch geändert? Zusätzlich zu dieser großen Anpassung werden auch viele der Addons der Nurse überarbeitet, um den neuen Spielstilen gerecht zu werden. So kann die Krankenschwester etwa mit „Bad Man’s Last Breath“ ihren Terror-Radius für eine Weile deaktivieren oder mit „Jenner’s Last Breath“ nach dem Verbrauchen aller Teleportationen zu ihrer Startposition zurückkehren und dabei alle Aufladungen zurückerhalten.

Was haltet ihr vom Nerf der Krankenschwester? Ist das eine gute, sinnvolle Änderung? Oder ruiniert Dead by Daylight damit euren Lieblingskiller?