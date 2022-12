Dead by Daylight wird besser für Solo-Spieler, bringt krasse Verbesserungen für Überlebende

Für Solo-Spieler ist Dead by Daylight gnadenlos. Daher haben die Entwickler nun Pläne, genau das zu verbessern – es gibt viel mehr Informationen über das ganze Team.

Das Horror-Spiel Dead by Daylight macht am meisten Spaß, wenn man es in einer Gruppe spielt. Das ist aber nicht immer möglich, sodass sich viele Überlebende solo anmelden müssen und in den Partien ordentlich „kassieren“. Klar, denn Solo-Überlebende haben viel weniger Informationen als ein Team, das sich im Discord abspricht. Doch das soll sich bald ändern.

Über Twitter hat der Account von Dead by Daylight ein neues Bild gezeigt, das offenbar aus der Entwicklung des nächsten großen Patches stammt. In dem Bild zeigt „Geheimagent Dwelf“ – quasi die „Weihnachtswichtel“-Variante von Dwight – ein Bild, das angeblich „Classified“ ist, also Streng vertraulich.

Was zeigt das Bild alles? Die kleinen Details im Bild sind das wichtige. Denn in der Anzeige der Überlebenden am linken Seitenrand gibt es nun viele neue Informationen, die den anderen Überlebenden zugänglich sind. So lässt sich künftig wohl erkennen, was einzelne Überlebende gerade tun und wie sie zum Erfolg des Teams beitragen.

Alleine in dem gezeigten Bild erkennt man:

Vittorio arbeitet am Totem

Jeff wird gerade vom Killer verfolgt

Adam durchsucht eine Kiste

Zarina sitzt am Generator und repariert

Diese Informationen sind Überlebenden künftig permanent zugänglich – man erkennt es an einem kleinen Symbol direkt neben dem Charakter. Der Killer sieht diese Informationen (logischerweise) nicht.

So reagiert die Community: Die meisten reagieren auf diese Ankündigung ziemlich positiv. Denn die „Solo-Que“, also das Anmelden als Überlebender ohne eine Gruppe, gilt gemeinhin als die schlechteste Erfahrung in Dead by Daylight.

Das liegt vor allem daran, dass Überlebende in einer Gruppe („SWF“ – „Survive with Friends“) einen massiven Vorteil in der Kommunikation haben. Sie können sich permanent absprechen, wo gerade der Killer unterwegs ist, wo es noch Paletten gibt und wie weit die Reparatur der Generatoren vorangeschritten ist.

Hinzu kommt, dass „Solo-Überlebende“ sich seltener darauf verlassen können, von ihren Team-Kollegen auch gerettet zu werden. Klar, denn einen „Fremden“ lässt man eher mal zurück als gute Freunde.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Gute, sinnvolle Neuerungen, um den Alltag der Überlebenden zu verbessern? Oder ist das viel zu stark und macht das Leben der Killer härter?

Wir haben vor Kurzem ein Interview mit dem DbD-Chef geführt und der meinte: “Wir waren ziemlich naiv”