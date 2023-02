Dead by Daylight: Dicker Nerf für Killer – Überlebende bekommen „unendlich“ Paletten

Dead by Daylight nerft zwei Perks. Der eine ist bei Killern kaum wegzudenken – der andere könnte Überlebende „unbegrenzte Macht“ verleihen.

Die Balance von Dead by Daylight ist eine ziemlich feine Sache. Zumeist regen sich sowohl Killer als auch Überlebende über mangelndes Balancing auf – was in der Summe dann wohl zu der Annahme führt, dass es doch recht ausgeglichen ist.

Im nächsten Patch haben die Entwickler allerdings ein paar Änderungen vor, die daran ziemlich kratzen können. Denn Killer verlieren einen großen Vorteil ihres mächtigsten Perks und Überlebende bekommen einen Buff, der Killer förmlich dazu zwingt, Paletten immer sofort zu zerstören.

Nerf an den Killern: Der beste Perk wird schwächer

Bei Killern gibt es massive Abschwächungen am Perk „Eruption“. Der hatte sich in den letzten Monaten als extrem mächtig herausgestellt. Zwar konnten „SWF-Gruppen“ den Perk relativ gut auskontern, doch wer als Solo-Überlebender gegen Eruption antrat, konnte sich auf frustrierende Runden einstellen.

Bisher sorgte Eruption dafür, dass jeder vom Killer getretene Generator markiert wurde. Wenn das nächste Mal ein Überlebender zu Boden geschlagen wird, verlieren alle markierten Generatoren sofort 10 % Fortschritt und beginnen, weiteren Fortschritt zu verlieren. Sollte in dem Augenblick ein Überlebender an einem betroffenen Generator arbeiten, dann schreit dieser Überlebende laut auf und ist für 25 Sekunden handlungsunfähig – er kann also nicht weiter reparieren oder den weiteren Rückschritt aufhalten.

Für die Entwickler ist das zu stark und es sorgte für zu viel Frust. Mit dem nächsten Patch wird Eruption überarbeitet und erhält folgende Änderungen:

Eruption reduziert bei Auslösung den aktuellen Fortschritt um 10 % anstelle des gesamten Fortschritts. Ist der Generator bei 60 %, dann würde Eruption ihn auf 54 % zurücksetzen (anstelle wie bisher auf 50 %).

Überlebende sind bei Auslösung nicht länger handlungsunfähig. Stattdessen schreien sie auf und offenbaren ihre Aura dem Killer für 10 Sekunden.

In der Summe gibt der Perk dem Killer somit etwas mehr Informationen zum Aufenthalt der Überlebenden, was aber in der Regel dadurch negiert wird, da man den gerade niedergeschlagenen Überlebenden noch zum Haken bringen muss und die 10 Sekunden bis dann ohnehin verstrichen sind. Der Perk büßt dafür seine Kraft ein, das Spiel in die Länge zu ziehen und Überlebende kurzzeitig vom Reparieren abzuhalten.

Unendlich Paletten – Wenn der Killer mitspielt

Überlebende bekommen stattdessen einen massiven Buff spendiert, der einen bisher sehr nischigen Perk betrifft. Hierbei geht es um „Any Means Necessary“. Dieser Perk erlaubt es Überlebenden, eine umgestürzte Palette wieder aufzurichten, um sie bei Bedarf ein weiteres Mal einstürzen zu lassen.

Der Perk war in der Vergangenheit nur bedingt nützlich. Zum einen hatte er eine recht hohe Abklingzeit von 60 Sekunden, zum anderen entschieden sich Killer oft dafür, eine Palette sofort zu zerstören, was den Perk nutzlos machte.

Mit dem nächsten Patch verliert der Perk komplett seine Abklingzeit. Das macht ihn noch immer nicht nützlich, wenn der Killer sofort alle Paletten zerstört. Er dürfte in vielen Szenarios nun aber doch mehr Nutzen bringen.

Da der Killer für das Zerstören einer Palette Zeit opfern muss, entscheiden sich viele Killer, das erst nach dem Ende der Jagd zu erledigen. Wenn ein anderer Spieler gerade verfolgt wird, kann die Person mit „Any Means Necessary“ einfach über die Map laufen und sämtliche umgestürzten Paletten sofort wieder aufrichten.

Was haltet ihr von diesen beiden Änderungen? Gut, sinnvoll und gesund für den Zustand des Spiels? Oder unfair oder gar unnütz?

