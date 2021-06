Days of Play Angebote: PS Plus & PS Now zum jährlichen Bestpreis

Die Abonnements PlayStation Plus und PlayStation Now gibt es nun im Angebot der Days of Play mit 25 Prozent Rabatt.

Bei den Days of Play 2021 ist die zweite Phase gestartet. Nun erwarten euch neue Angebote. Dabei gibt es die heiß erwarteten Deals für die Abos von PS Plus und PS Now. Beide gibt es erneut im 12 Monate-Abo für jeweils nur 44,99 Euro.

Das erwartet euch mit PS Plus: Jeden Monat gibt es durch das Abo kostenlose Spiele für PS4 und PS5. Im Juni 2021 gibt es dabei zum Beispiel Star Wars: Squadrons gratis. Des Weiteren könnt ihr mit PS Plus Online-Multiplayer spielen und erhaltet exklusive Rabatte in PS Store.

Das bietet euch PS Now: Bei PlayStation Now habt ihr die Möglichkeit hunderte von Spielen für PS4, PS3 und PS2 auf Abruf zu spielen. Die Spiele könnt ihr auf eure PS5, PS4 oder euren PC herunterladen oder streamen.

12 Monate PS Plus bei Medion für 42,74 Euro

Aktueller Bestpreis: Medion bietet euch die 12 Monate PS Plus noch günstiger an. Ihr erhaltet das Abo hier für nur 42,74 Euro. Nutzt einfach beim Bestellvorgang den Gutscheincode aufrille und schon wird der Rabatt abgezogen. Der Gutschein lässt sich dabei für PS Plus und PS Now anwenden.

12 Monate PS Plus bei Amazon, MediaMarkt & Saturn

Ihr wollt eure PS Plus-Mitgliedschaft lieber bei Amazon, MediaMarkt oder Saturn kaufen? Dann bekommt ihr sie hier für jeweils 44,99 Euro.

PS Now im Angebot der Days of Play 2021

Das Angebot für den Streaming-Dienst PS Now gibt es für drei und zwölf Monate des Abonnements.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.