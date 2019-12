Das ist das beste Zubehör für die Nintendo Switch 2020

Lenkrad, Pro Controller und Zubehör-Sets, für die Nintendo Switch gibt es viel spannendes Zubehör. Doch welches ist am besten und für welchen Spieler lohnt es sich am ehesten?

Für die Nintendo Switch gibt es mittlerweile eine Vielfalt an Zubehör von Nintendo und von Drittanbietern. In diesem Artikel wollen wir euch erklären, welches Zubehör sich am meisten lohnt. Folgende Dinge wollen wir euch vorstellen:

Ring Fit Adventure mit Zubehör

Nintendo Labo

Controller für die Switch

Speichererweiterung bei der Switch

Verlängerung der Akku-Laufzeit

Schutz für die Nintendo Switch

beste Zubehör-Sets

Was ist Ring Fit Adventure?

Ring Con und Beingurt für Ring Fit Adventure. Die Joy-Cons werden an Ring und am Beingurt befestigt und übertragen dann die Bewegungen an die Switch. Bildquelle: Amazon.de

Ring Fit Adventure ist ein Fitness-Spiel für Nintendo Switch und ist seit Oktober 2019 erhältlich. Zwischenzeitlich ist das Spiel mit interessantem Zubehör bei Amazon sogar ausverkauft gewesen, so beliebt ist das Spiel aktuell.

Was ist das Besondere an Ring Fit Adventure? Das Besondere ist der Ring-Con, ein ringförmiger Controller, in welchen man einen Joy-Con steckt. Den zweiten Joy-Controller steckt man in einen Oberschenkelgurt.

In dieser Kombination tracken die Controller jede Bewegung und übertragen sie auf die Switch.

Wie funktioniert Ring Fit Adventure? Das Spiel bietet euch einen Adventure-Modus und einen freien Modus, in dem man sich Übungen selbst zusammen stellen kann oder die Minispiele in beliebiger Reihenfolge spielen kann.

Gegner bekämpft man im Ring Fit Adventure mit Fitness-Übungen. Für besiegte Gegner sammelt man wie in einem RPG Erfahrungspunkte und steigt Stufen auf. Damit schaltet man dann weitere Fähigkeiten und Übungen frei.

Der Schwerpunkt des Spiels liegt klar auf dem sportlichen Aspekt und nicht auf dem Rollenspiel. Wer sich schon mit Sport- und Fitnessspielen für die Wii und Wii-U anfreunden konnte, der wird auch mit Ring Fit Adventure viel Spaß haben.

Das sagen die Tests über Ring Fit Adventure

So sieht Ring Fit Adventure in Aktion aus. Bildquelle: Amazon.de

Den Testern von Gamepro gefällt das Ring Fit Adventure. So schreiben sie in ihrem Fazit:

Ich bekämpfe böse Yogamatten oder Glockengewichte, rette Dörfer durch Kniebeugen und komme dabei gleichzeitig so ins Schwitzen, dass ich schon über eins dieser 80er-Jahre-Stirnbänder nachgedacht habe. Und der Muskelkater am nächsten Tag bestätigt meinen Eindruck, dass mein Körper auch wirklich was getan hat. Test der Gamepro

4players beschreibt das Ring Fit Adventure als „ein tolles Fitness-Spiel, das mich als Sportmuffel vor allem durch seinen liebevoll gestalteten Abenteuermodus und die lustigen Minispiele motivieren konnte.“ Das Programm ersetzt richtigen Sport oder das Fitness-Studio nicht, bietet aber eine gelungene Möglichkeit, sich auch zu Hause sportlich betätigen zu können.

Richtigen Sport wie Laufen, Schwimmen oder Mannschaftssport könne das System jedoch nicht ersetzen.

Die Tester von MobileGeeks schreiben in ihrem Test, dass das Design sehr gut durchdacht sei:

Höchstens die Story könnte weniger Belanglosigkeit vertragen um noch mehr zu motivieren. Für jeden, der sich irgendwann mal im Leben vorgenommen hat Sport zu machen: Das Geld, was man in Ring Fit Adventure investiert, ist wirklich die nachhaltigste Investition, die man machen kann und für den Großteil der Menschen die bessere Alternative zum Fitnessstudio. Test von MobileGeeks zu Ring Fit Adventure

Für Kinder und Jung gebliebene – Nintendo Labo

Was ist Nintendo Labo? Mit Nintendo Labo kombiniert Hersteller Nintendo die analoge und die digitale Welt. Zuerst baut man mit Bastelbögen aus stabiler Pappe Modelle zusammen. Diese können anschließend mithilfe der Nintendo Switch auf unterschiedliche Weise verwendet werden. In den meisten Fällen werden die Joy-Controller in die Modelle eingebaut.

Was sagen Tester? So hat beispielsweise Netzwelt verschiedene Modelle von Nintendo Labo gestestet. So mache der Zusammenbau der einzelnen Modelle dank der hervorragenden Anleitung viel Spaß und es biete auch anschließend genug Möglichkeiten, sich kreativ mit Labo auszutoben.

Das System sei aber hauptsächlich für jüngere Spieler gedacht. So schreibt Netzwelt: „Core-Gamer und erwachsene Fans härterer Spielekost sollten sich eine Anschaffung zudem gut überlegen, denn die Spiele in der Software sind sehr simpel gehalten und in erster Linie für Kinder gedacht.“

Wer wissen will, wie Labo funktioniert, kann sich das offizielle Video ansehen:

Controller für die Nintendo Switch

Das ist der offizielle Pro Controller von Nintendo für die Switch.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von zusätzlichen Controllern für die Nintendo Switch. Wir stellen euch die beiden interessantesten vor.

Für TV-Zocker: Der Pro Controller

Was ist der Pro Controller? Die Nintendo Switch bietet zwei Joy-Cons, mit denen sich Spiele steuern lassen. Der Switch Pro Controller ist im Gegensatz zu den Joy-Cons ein klassischer Controller. Er sieht den üblichen Controllern für Playstation und Xbox sehr ähnlich.

Für die Tester von controller-review.com ist der Pro Controller kein „Must-Have.“ Für Spieler, die aber hauptsächlich am TV-Bildschirm spielen, für die ist der Switch Pro Controller eine Empfehlung wert.

Welche Vorteile bietet der Pro-Controller? Der Pro Controller bietet eine hohe Akkulaufzeit von rund 40 Stunden und hält damit deutlich länger durch als ein anderer Controller. Von den Testern wird vor allem die gute Haptik, die Präzision und die gute Verarbeitung gelobt.

Welche Nachteile hat der Pro-Controller? Die Tester kritisieren vor allem den hohen Preis und den minimalen Lieferumfang. Bei einem Startpreis von 70 Euro wird neben dem Controller selbst nur ein USB-C-Kabel zum Laden des Controllers mitgeliefert.

Für Racing-Fans: Joy-Con Lenkrad-Paar

Wer gerne Rennspiele wie Mario Kart 8 auf der Switch spielt, der kann sich den Kauf eines Joy-Con Lenkrad-Paars überlegen.

Wie funktioniert das Joy-Con-Lenkrad? Die Joy-Cons der Switch werden in die Lenkräder eingesetzt. Anschließend erkennt die Switch die Bewegungen der Lenkräder und setzt diese in Bewegungen auf dem Bildschirm um. Die Lenkräder funktionieren dabei genauso kabellos wie auch die Joy-Cons der Switch.

Speicherplatz der Nintendo Switch erweitern

Eine Speicherkarte für die Nintendo Switch, die offiziell von Nintendo lizensiert worden ist. Andere Speicherkarten funktionieren aber ebenfalls. Bildquelle: Amazon.de

Die Nintendo Switch bietet 32 GB internen Speicher. Spiele wieThe Legend of Zelda: Breath of the Wild belegen aber schon knapp die Hälfte der 32 GB. Für diesen Fall bietet die Switch die Möglichkeit, den Speicher mit externen Karten zu erweitern:

MicroSD Karten werden bis maximal 2 GB unterstützt

MicroSDHC werden von der Switch bis maximal 32 GB unterstüzt

Mit einer MicroSDXC holt ihr am meisten aus der Switch: Hier werden bis zu 2TB unterstützt

Welche Speicherkarte ist empfehlenswert?

Der Hersteller SanDisk hat gemeinsam mit Nintendo eine MicroSDXC-Speicherkarte herausgebracht und ist daher ein offiziell von Nintendo lizensiertes Produkt. Das heißt die Karte funktioniert auf jeden Fall mit der Nintendo Switch. 128 GB Speicher reichen außerdem für genügend Spiele.

Wie setze ich die Speicherkarte in die Switch ein? Wer eine Speicherkarte besitzt, kann sie ohne Probleme in die Switch einsetzen. Man braucht nichts zu öffnen, sondern schiebt die Karte einfach in die Konsole.

Das muss man beim Speichertausch beachten: Wichtig dabei ist, dass die Konsole ausgeschaltet sein muss. Wenn ihr eine Karte einsetzt oder entfernt und die Konsole ist angeschaltet, dann besteht das Risiko, dass Daten verloren gehen! Die Switch richtet die neue Speicherkarte von selbst ein, man braucht nichts weiter tun und kann den neuen Speicher anschließend verwenden.

Akkulaufzeit der Nintendo Switch verlängern?

Die Nintendo Switch hat ein großes Problem und das ist die Akku-Laufzeit. Für eine mobile Konsole ist der Akku sehr schwachbrüstig. Wer leistungsintensive Spiele spielt, der wird nach 4-6 Stunden schnell an die Grenzen des Akkus stoßen. Für Menschen, die hauptsächlich mobil unterwegs sind und die Nintendo Switch unterwegs nutzen, für die könnte das Akku-Ladegerät von BigBlue interessant sein:

Was ist das BigBlue Ladegerät? Das BigBlue Ladegerät ist ein 10000mAh Akku-Ladegerät für die Nintendo Switch. Die Konsole wird in das Ladegerät gesteckt und kann anschließend weiter verwendet werden. Die Konsole lädt sich über das Ladegerät auf, während man spielt. Laut Hersteller kann man so die Spielzeit der Nintendo Switch um rund 6 Stunden verlängern.

Welchen Nachteil hat das BigBlue Ladegerät? Die Konsole wird insgesamt durch den Akku schwerer und dadurch etwas unhandlicher.

Wie kann ich meine Nintendo Switch am besten schützen?

Im folgenden wollen wir Zubehör vorstellen, dass sich zum Schutz der Nintendo Switch eignet. Vor allem für User, die ihre Konsole mobil verwenden ist das interessant.

Für Alle: Schutzfolie für die Nintendo Switch

Schutzfolien für Smartphones sind sehr beliebt, da sie den Bildschirm vor unschönen Kratzern schützen. Der Hersteller Orzly bietet ebenfalls Schutzfolien für die Nintendo Switch. Damit kann man den Bildschirm der Switch vor Kratzern und anderen Beschädigungen schützen.

Was sagen die Käufer? Die Mehrheit der Käufer zeigt sich mit der Schutzfolie sehr zufrieden. Bei Amazon wird die Schutzfolie von Orzly mit 4,7 von 5 Sternen bei 5836 Bewertungen eingeschätzt.

Für Mobil-User: Schutzhülle für Switch

Für User, die viel draußen unterwegs sind, für die hat Hersteller BellFan eine transparente Schutzhülle entwickelt. Diese besteht aus kristallinem Kunststoff und ist laut Hersteller bruch- und stoßfest. Die Schutzhülle umgibt die Switch, außerdem werden 4 Analogstick-Aufsätze für die Joy-Cons mitgeliefert.

Das sagen die Käufer: 134 Käufer bewerten die Schutzhülle im Durchschnitt mit 4,4 von 5 Sternen. Viele Nutzer loben die Verarbeitung und den erhöhten Schutz für die Konsole. Andere bemängeln, dass die Konsole mit der Schutzhülle nicht mehr in das Dock passe oder gar nicht erst in die Schutzhülle passe.

Zubehör-Sets für die Nintendo Switch

Zubehör-Sets bieten meistens eine große Auswahl an Zubehör für die Nintendo Switch. Wir stellen euch zwei Sets vor.

Zubehör-Set von Heystop

Hersteller Heystop bietet euch in seinem Set eine robuste Tasche zum Verstauen der Nintendo Switch, einen Standfuß, auf dem man die Konsole befestigen kann und außerdem eine Displayschutzfolie. Außerdem bietet das Set Joy-Con Daumengriffe, um das Handling der Konsole noch besser zu machen.

Das Zubehör-Set von Heystop ist auf Amazon ein Bestseller und ist momentan erst ab dem 27. Dezember 2019 wieder erhältlich. Das Zubehör-Set ist also eine Nach-weihnachtliche Idee, wenn Gutscheine noch unverbraucht zu Hause herumliegen.

Was sagen die Käufer? Das Heystop-Set hat 4,8 von 5 Sternen bei 153 Bewertungen. Die User loben die hohe Qualität der Tasche und den vielen Platz für weiteres Zubehör wie Kopfhörer oder Spiele. Kritisiert wird vor allem die Panzerfolie, die entweder schon defekt geliefert wird oder die Switch nur bedingt schüzt.

Zubehör-Set von Eovola

Dieses Zubehör-Set bietet eine Fülle an Dingen für die Nintendo Switch. Das Set von Eovola beinhaltet

Tragetasche für Nintendo Switch

Controller-Hülle

Schutfolie

Joy-Con-Ladestadion

2 Lenkräder

Joy-Con-Silikon-Schutzhülle

4 Daumengriffe

Switch Spielkartenetui für 24 Spiele

Was sagen die Käufer? Die Bewertungen auf Amazon sind mit 4,4 von 5 Sternen auf 46 Bewertungen auch sehr positiv.

Die User loben den großen Umfang des Sets und die Tragetasche. Kritisiert wird die unterdurchschnittliche Verarbeitung und vor allem die schlechte Schutzfolie.

Für Einsteiger, die noch kein Zubehör haben, ist das Set insgesamt empfehlenswert.

