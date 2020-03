Endlich Fakten oder nur PR-Gerede? Das erwarten Fans vom PS5-Reveal

Heute Abend, am 18. März, gibt es endlich Neuigkeiten zur PlayStation 5 (PS5). Sony hat einen Stream angekündigt. Wir zeigen euch, was Fans dort erwarten.

Das wurde bekannt gemacht: Viele Infos über den Stream heute Abend gibt es nicht. Sony sagt, dass Mark Cerny, der leitende Systemarchitekt der PS5 „einen tiefen Einblick in die Systemarchitektur der PS5“ geben wird. Das gaben sie gestern via Twitter bekannt.

Doch was genau könnte passieren? Viele Fans denken dabei nur an PR-Gerede, doch andere glauben und hoffen, dass endlich die Hardware-Infos folgen könnten, auf die man schon lange gewartet hat.

Stream zur PlayStation 5 – Das erwarten Fans vom PS5-Reveal

Kommen endlich neue Fakten? Darauf hoffen natürlich alle Fans der neuen PlayStation. Dafür spricht, dass der größte und direkte Konkurrent Microsoft erst vor wenigen Tagen die technischen Daten ihrer neuen Xbox Series X bekannt gab. Eine Antwort von Sony wäre also denkbar und durchaus naheliegend.

Ähnlich sieht das auch reddit-Nutzer LuxVeritatis. Er schreibt: „Sehr interessant, dass sie das tun, nachdem die Details der Xbox Serie X enthüllt wurden – ist dies ein Zeichen des Vertrauens, dass die PS5 gleich oder besser als die XSX ist?“

Andere Fans stimmen zu, denn es wäre durchaus ein schlechter Move von Sony, wenn die PS5 schlechtere Specs als die neue Xbox hat und dann so direkt nach dem Reveal von Microsoft fast im direkten Vergleich vorgestellt wird.

Ist es doch nur PR-Gerede? Andere Fans erwarten nicht sehr viel von dem Stream. Dafür spricht auch der Top-Kommentar aus dem PS5-Subreddit zu diesem Thema. Dort meint Calactic, dass er sich die Präsentation von Sony sich schon vorstellen kann und meint ironisch: „Wir sind heute hier, um den Namen des neuen Controllers der PS5 vorzustellen. Er heißt Dualshock 5. Das ist alles.“

Das spielt darauf an, dass man zwar schon sehr lange von der neuen PlayStation weiß, doch die wichtigsten Infos immer noch auf sich warten lassen. So wurde beispielsweise im großen Aufwand das Logo der PS5 vorgestellt, was sich kaum von dem Logo der PS4 unterschied. Der Stream heute Abend weckt also längst nicht bei jedem die Hoffnung auf wirklich handfeste Neuigkeiten.

Was denkt ihr? Was wird Sony heute im Stream zur PS5 verraten?