Sony will heute in einem Stream mehr zu seiner Next-Gen-Konsole PlayStation 5 (PS5) verraten. Das war eigentlich anders geplant. Ursprünglich sollte das Event vor großem Publikum stattfinden.

Darauf haben viele gewartet: Viele Fans, Spieler und Kritiker warten gespannt darauf, dass Sony mehr Infos zu seiner PS5 verrät. Und es sieht so aus, als hätte das Warten heute endlich ein Ende.

Denn wie Sony kürzlich auf Twitter mitteilte, wird heute, am 18. März, um 17:00 Uhr deutscher Zeit ein Stream stattfinden, in dem es neue Details zur PS5 geben soll. Dort wird Mark Cerny, der Lead System Architect der PlayStation 5, einen tiefen Einblick in die Systemarchitektur der PS5 geben. Dafür soll man dann ein Auge auf dem PS Blog haben, dort wird man das Ganze anschauen können.

Fans hoffen, dass heute einige offene Fragen zur Hardware der Next-Gen-PlayStation beantwortet werden. Was wir bisher zur PS5 wissen, haben wir hier für euch zusammengefasst: PlayStation 5 – Alles, was wir über Sonys kommende PS5 wissen

Sony wollte die PS5 auf der GDC 2020 vorstellen

Viele Spekulationen um möglichen Reveal-Termin: Viele fragen sich bereits seit geraumer Zeit, wann Sony die PS5 endlich vorstellt oder zumindest weitere Infos zu Details wie Preis oder Hardware-Specs preisgibt.

Für weitere Unruhe und Spekulationen sorgten zudem jüngst zahlreiche Analysen und Gerüchte, laut denen sich der Release der PlayStation 5 wegen des Corona-Virus verschieben könnte – auch über das Jahr 2020 hinaus.

Doch es sieht so aus, als wollte Sony die PS5 so oder so regulär erst Mitte März vorstellen.

Zeitpunkt war offenbar geplant: Wie der Tweet offiziellen japanischen PlayStation-Accounts nun nahelegt, bleibt es mit dem Stream offenbar beim ursprünglich geplanten Zeitpunkt der Info-Enthüllung. Nur der Rahmen hat sich dabei geändert.

なお、本動画は米国でのGame Developers Conference(GDC)で予定されていたセッションを収録したものであり、言語は英語のみ(字幕なし)となります。予めご了承ください。 — プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) March 17, 2020

Der Tweet verrät nämlich mehr Details zu dem Reveal Event. Es heißt, der heutige Stream werde „eine geplante Session auf der Game Developers Conference in den Vereinigten Staaten“ zeigen. Der Stream wird dabei nur in Englisch verfügbar sein und keine Untertitel bieten.

Es wird also deutlich, dass neue Infos zur PS5 sowie möglicherweise auch die PlayStation 5 selbst also offenbar planmässig auf der GDC 2020 vorgestellt werden sollten.

Bei der Game Developers Conference handelt es sich um eine jährlich in den USA stattfindende Veranstaltung für Entwickler von Computerspielen. Ursprünglich sollte die GDC 2020 vom 16. bis zum 20. März, also diese Woche, stattfinden. Die Veranstaltung wurde jedoch wegen der Auswirkungen des Corona-Virus auf „späten Sommer“ verschoben.

Bei der Art und Weise der Präsentation musste Sony umplanen: Auf der GDC wäre die PS5 vor großem Publikum präsentiert worden. Doch aufgrund der Verschiebung musste der Konzern wie zahlreiche andere Teilnehmer seine Pläne anpassen. Zwar bleibt es bei dem geplanten Zeitraum der Vorstellung, doch die Veranstaltung wird nun rein über Stream abgehalten.

Dabei dürften einige enttäuscht sein, dass die GDC nicht wie geplant stattfindet – schließlich heißt es, dass einige Entwickler dort keine Neuheiten vorstellen werden. Doch zahlreiche PlayStation-Fans dürfte das allerdings nicht wirklich stören. Die meisten wären einfach nur froh, wenn es endlich weitere Informationen zu Sonys neuer Konsole gibt. Wie man diese Details serviert bekommt, dürfte vielen wohl egal sein.

