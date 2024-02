Ihr konntet in CS2 für kurze Zeit einen Bann kassieren, weil ihr die Geister eurer toten Teammitglieder erschossen habt

Verschiedene Spieler berichteten, dass sie in Counter-Strike 2 einen Bann für Team-Beschuss bekommen haben, obwohl keine Teammitglieder in der Nähe waren.

Was hat es mit dem Bann auf sich? Für Valves Taktik-Shooter Counter-Strike 2 gab es am 13. Februar einen Patch, der ein paar kleinere Probleme behob und die Performance des VOIPs verbesserte. Leider brachte das Update auch einen Bug, der kurz darauf eine Reihe von temporären Banns verursachte.

Wie verschiedene Spieler auf Reddit und X.com berichten, seien sie aus einem laufenden Match gekickt und teilweise für 30 Minuten gesperrt worden. Das Spiel habe ihnen daraufhin mitgeteilt, dass sie zu viel Schaden an Teammitgliedern verursacht haben.

Das kuriose ist jedoch, dass in den Videos der Spieler klar zu sehen ist, dass kein Teammitglied in der Nähe war. Stattdessen schossen die Spieler ganz normal auf einen Gegner, ehe sie aus dem Match flogen. Ein Spieler ist zu dem Zeitpunkt sogar die einzig lebende Person aus seinem Team. Freundbeschuss ist demnach ausgeschlossen.

Den auf Reddit geposteten Clip des Spielers seht ihr hier:

Ein Spieler in den Kommentaren auf Reddit schreibt, das sei sogar einigen Spielern in seinem Casual-Match passiert. Das ist extrem außergewöhnlich, da es in CS2 in Casual keinen Team-Damage gibt.

Tote Teammitglieder fressen eure Kugeln

Wie kommt der Fehler zustande? Was genau den fälschlichen „Team-Damage“ verursacht, ist aktuell nicht offiziell bekannt, doch in den sozialen Netzwerken haben die Spieler eine recht konkrete Theorie (via Reddit).

Demnach sei die Hitbox eines eliminierten Teammitglieds weiterhin an dessen Todesort gewesen und wurde von den Kugeln getroffen, die für einen dahinter stehenden Gegner bestimmt waren. Das Spiel wertete die Treffer auf die weiterhin stehende, aber unsichtbare Hitbox als Team-Damage und verhängte entsprechende Strafen.

Vereinfacht gesagt: Die Spieler wurden gebannt, weil sie die „Geister“ ihrer toten Freunde getroffen haben.

Ist der Bug noch in Spiel oder bereits behoben? Einige Zeit nach dem Patch, der den Bug ins Spiel brachte, gab es für CS2 ein neues, kleines Update. Viele Spieler sind sich sicher, dass der Fehler damit behoben worden sei.

Eine offizielle Bestätigung, dass der Bugs behoben ist, gab es seitens Valve jedoch nicht.

Solltet ihr dennoch plötzlich eine temporäre Sperre für zu viel verursachten Team-Damage erhalten, nachdem ihr auf einen Gegner geschossen habt, wisst ihr warum.

Counter-Strike 2 hat seit seinem Release im September 2023 immer wieder mit Bugs und anderen Problemen zu kämpfen. Ein Spielfehler war allerdings besonders absurd: der Michael-Jackson-Peek, bei dem der gespielte Charakter eine sehr unnatürlich aussehende Körperhaltung einnahm, die an Michael Jacksons Auftritt des Songs “Smooth Criminal” erinnerte.

