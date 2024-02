Er baute die wichtigste Map für CS:GO, verkaufte sie an Steam-Gigant Valve und bereut es heute

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Was macht er denn heute? Michel Hüll arbeitet als Videospiel-Entwickler, genauer als Senior Level Designer, für MachineGames in Uppsala, die etwa das neue Spiel zu Indiana Jones für Bethesda entwickeln.

Auch unter diesem Twitter-Thread gratulieren ihm einige dafür, die „beste Map in CS:GO erschaffen zu haben“, was bei ihm offensichtlich runtergeht wie Öl.

Sie hätten ein gutes Geschäft gemacht, aber auch einige Änderungen vollzogen, die er nicht gut findet. Damit meint er einige Änderungen an „A“ und an der Mitte der Map, die verändert hätten, wie die Map heute gespielt werde.

Das sagt der Erbauer der Map: Michael Hüll sagt auf Twitter am 8. Februar, er habe die Map vor 11 Jahren an Valve verkauft. Wenn er gewusst hätte, wie groß CS:GO und Counter-Strike 2 einmal werden, hätte er sie niemals verkauft.

Der schwedische Entwickler Michael Hüll bereut es heute, dass er vor 11 Jahren seine Map „Mirage“ für den Shooter CS:GO an den Steam-Giganten Valve verkauft hat. Heute würde er das nicht mehr tun, sagt er. Es gehe gar nicht um Geld, sondern um Stolz und Ehre. Er ist mit einigen Änderungen an Mirage nicht einverstanden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to