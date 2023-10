Die richtige Waffe macht euch in Counter-Strike 2 gerade zu Michael Jackson

Michael Jackson ist gerade eines der größten Themen in der Community von Counter-Strike 2. Viele Spieler fühlen sich an den Musiker erinnert, wenn ihnen Gegner mit einer bestimmten Waffe begegnen und nennen es den „Michael Jackson“- aka „Smooth Criminal“-Peek.

Was ist der Michael-Jackson-Peek? In Counter-Strike 2 könnt ihr aktuell anderen Spielern begegnen, die sich seltsam zur Seite neigen und eine sehr unnatürlich aussehende Körperhaltung einnehmen, wenn sie mit der AWP seitwärts laufen.

Es wirkt dann so, als würde der Charakter des Spielers schräg stehen, weil die Beine an der alten Position verharren, während sich der Oberkörper weiterbewegt. Diese seltsame Haltung erinnert viele Spieler an den Musiker Michael Jackson, der in Auftritten des Songs „Smooth Criminal“ eine ähnliche Haltung einnahm.

Jetzt gibt es im Counter-Strike-Bereich auf Reddit eine Vielzahl von Videos, in denen Spieler den „Michael Jackson“-Peek zeigen – häufig mit der passenden musikalischen Untermalung.

Einen Clip mit des „Michael Jackson“-Peeks seht ihr hier:

Wie nutzt ihr den „Michael Jackson“-Peek? Um selbst wie Michael Jackson um Ecken zu peeken, müsst ihr die AWP ausgerüstet haben. Dann müsst ihr mit vollem Tempo laufen und anschließend ins Visier gehen. Das wars.

Counter-Strike 2 steht trotz „Michael Jackson“-Peek in der Kritik

Wie ist der aktuelle Stand von CS2? Wenige Wochen nach dem Release von Counter-Strike 2 hat der Taktik-Shooter einen schwierigen Stand.

Zwar sind die Spielerzahlen von CS2 auf Steam weiterhin überragend, da hat sich im Vergleich zu CS:GO nicht viel verändert, doch viele Spieler schimpfen über den Zustand des Spiels. Sogar der Profi-Spieler s1mple kritisierte Counter-Strike 2 und riet davon ab, den Shooter aktuell zu spielen.

Valve reagierte jüngst in zwei Patches auf einige der größten Kritikpunkte. Die Entwickler fixten kaputte Hitboxen beim Crouchen/Hocken und schraubten obendrein am Matchmaking. Viele Fans sind jedoch immer noch nicht zufrieden und so ist Counter-Strike 2 jetzt eines der am schlechtesten bewerteten Spiele von Valve auf Steam – ihrer eigenen Plattform.

Steam: CS2 ist jetzt eines der am schlechtesten bewerteten Spiele von Valve – 45 % negativ