Glückspilz erhält einzigartigen Skin in CS2: Sagt, er hat ein Angebot für 1 Mio. Dollar, doch er will mehr

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Hier beschreibt er, dass es wohl nie wieder einen Drop dieses Skins geben werde und auch andere Skins, bereits für solche hohen Werte gehandelt würden. Damit hat der Mittelsmann recht, auch wir haben bereits in einem Artikel darüber berichtet, dass ein Besitzer eines „Blue Gems“-Messers, ein Angebot in Höhe von 1,2 Millionen abgelehnt hat: Counter-Strike: Spieler bietet 1,2 Millionen Dollar für ein Messer, doch dem Besitzer ist das zu wenig

Wie steht es um den Skin? Der Skin wurde der bereits vom bekannten CS2-Streamer OhnePixel auf 800.000 bis 1 Million US-Dollar geschätzt . Inzwischen hat der Besitzer des Skins einen Twitter Account erstellt und wandte sich damit an Interessenten des Skins. Er veröffentlichte in seinem Tweet, dass ihm bereits 1.000.000 US-Dollar geboten wurden.

Was ist das für ein Skin? Der Skin, um den es geht, ist AK-47 Case Hardened. Der Skin kann verschiedene Muster haben und sieht deshalb bei jedem etwas anders aus. Hier geht es speziell um das Muster mit der Nummer 661, das zu den „Blue Gems“ gehört, also zu den blauen Juwelen. Diese sind besonders wertvoll.

