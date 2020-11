CS:GO Caster reden Unsinn über Update, weil sie verflucht sind – Und alle feiern das

Fans von Counter-Strike: Global Offensive müssen teilweise lange auf Updates warten. Damit auch sicherlich eines kommt, haben einige Fans den berüchtigten „Caster-Fluch“ heraufbeschworen, aber in umgekehrter Form. Erfahrt hier, was es damit auf sich hat.

Was hat es mit dem „Caster-Fluch“ auf sich? Der „Caster Curse“ ist ein Phänomen, das viele E-Sport-Fans gut kennen. Wenn ein Caster, so heißen die Kommentatoren beim E-Sport, etwas ankündigt, trifft laut vielen Fans fast immer das Gegenteil ein.

Wenn also in einem Match der Caster laut verkündet „Spieler X wird gleich um die Ecke gehen und einen Kill machen“, wird erwartungsgemäß genau das Gegenteil eintreten. Daher ist der „Caster Curse“ ein geflügeltes Wort und ein weit verbreiteter Aberglauben in der E-Sport-Szene.

Da die Macht des Fluches wohl in den Köpfen der Fans so groß ist, wurden einige kreativ und baten auf reddit, dass Caster doch über das heiß ersehnte nächste große Update von CS:GO reden sollten.

Caster kündigen neues Update an, indem sie es dementieren

Was hat es mit dem CS:GO Update auf sich? Fans von CS:GO warten sehnsüchtig auf große Updates des Spiels. Dort sind die Entwickler schon länger dabei, das Game von vorne bis hinten zu überarbeiten und die Fans fragen sich, ob dieses Jahr noch ein dickes Update erscheinen dürfte.

Damit das auf jeden Fall passiert, hatte der Fan Genuine 750k Party Pin eine witzige Idee. Wie wäre es, wenn die Caster des bekannten E-Sport-Turniers ESL Intel Extreme Masters live im Stream das Update NICHT ankündigen. Dann müsste es doch laut den arkanen Gesetzen des Caster-Fluchs eigentlich garantiert erscheinen.

Die „Petition“ auf reddit nahm schnell Fahrt auf und viele Fans schlossen sich der Idee an. Der Thread hatte schließlich über 5.800 Upvotes und 127 Kommentare.

Wie ging die Sache aus? Und in der Tat schienen die beiden Caster Alex Richardson und Chad Burchill die Sache ernst zu nehmen. Am Ende ihres Streams gingen sie voller gespielten Ernst auf das Update ein.

Link zum Twitch Inhalt

So sagte Richardson: „Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ich denke also, ich kann für alle hier sprechen, wenn ich sage, dass wir definitiv kein Update bekommen, richtig?“

Burchill antwortete darauf gravitätisch: „Es besteht keine Chance, dass wir in absehbarer Zeit ein CS:GO-Update erhalten.“

Richardson setzte noch einen drauf, um den „Fluch“ zu konkretisieren: „Der kommende Dienstag wird 100 Prozent nicht der große Tag sein!“

Wie reagierten die Fans? Die Leser auf reddit waren daraufhin aus dem Häuschen und feierten die coole Reaktion der Caster. Außerdem freuen sie sich, dass es wohl nächsten Dienstag definitiv ein dickes Update für CS:GO geben dürfte. Der Caster-Fluch wird das schon richten!

In Counter-Strike: Global Offensive gibt es gerade weitere kuriose Storys. So hat ein Profi aus Schweden zuletzt ordentlich Ärger mit dem Finanzamt bekommen. Er hat wohl aus Ahnungslosigkeit heraus seine Preisgelder im Wert von 120.000 US-Dollar nicht versteuert. Dafür wäre der Pro fast in den Knast gekommen.