Im neuen Spiel von Crash Bandicoot könnt ihr wilde Kämpfe gegen Spieler ausfechten – Kommt noch 2023

Einer der bekanntesten Jump&Run-Helden hat bald ein neues Spiel in seiner Sammlung. Crash, der verrückte Beuteldachs, lädt euch jedoch nicht zu Sprungpassagen ein, sondern zu wilden Kämpfen gegen andere Spieler. Das müsst ihr wissen.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel heißt Crash Team Rumble und führt euch in ein anderes Genre. Ihr werdet in eine Arena geworfen, in denen Teams mit jeweils 4 Spielern gegeneinander kämpfen. Das Ziel ist es, genug Wumpa-Früchte zu sammeln und das gegnerische Team zu sabotieren.

Zur Anschauungszwecken haben wir für euch den Reveal-Trailer für das neue Game eingebunden:

Crash mixt sein Genre – Kommt noch 2023

Was kann ich erwarten? Das Spiel lässt euch in einem Team aus vier Spielern gegen vier gegnerische Spieler antreten. Eure Aufgabe ist es, genug Wumpa-Früchte auf der Map einzusammeln, um so die Zielpunktzahl zu erreichen. Als Protagonisten könnt ihr verschiedene Helden oder Schurken des Crash-Universums aussuchen. Jede Figur hat ihre Talente und Kräfte, die euch so Vorteile im Kampf gegen eure Gegner bescheren.

Das Spiel besitzt verschiedene Maps und wird in Zukunft sogar mit weiteren Maps, Helden, Modi und Belohnungen erweitert werden. Zusätzlich wird sogar ein Battle Pass existieren, der mit hoher Wahrscheinlichkeit kostenpflichtig ist.

Wie viel kostet das Spiel? Das Spiel wird auf der PS5 in der normalen Version 29,99 € kosten und bietet euch:

Crash Team Rumble – Das Spiel

Saison 1 Premium Battle Pass

Tawna-Skin Retro-Zwirn

Zugang zur geschlossenen Beta

Zusätzlich könnt ihr das Spiel auch in der Deluxe Edition erwerben, die 39,99 € kostet. Das könnt ihr erwarten:

Crash Team Rumble – Das Spiel

Saison 1 Premium Battle Pass

Saison 2 Premium Battle Pass

25 Stufen Freischaltung für Season 1

Digitales Proto-Paket

Tawna-Skin Retro-Zwirn

Zugang zur geschlossenen Beta

Wann kommt das Spiel? Das Spiel wird am 20. Juni 2023 veröffentlicht. Solltet ihr vorbestellen, könnt ihr sogar die Beta zocken, die vom 20 bis 24. April geht.

Welche Plattformen werden bedient? Das Spiel wird für die Xbox One und Xbox Series X/S sowie auch für die PS4 und der PS5 veröffentlicht werden.

Was haltet ihr vom neuen Multiplayer-Spiel von Crash? Findet ihr es cool, dass ein neues Game für den skurrilen Beuteldachs erscheint oder ist das Genre nichts für euch? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

