„Episch“ und „Einzigartig“: Erste Reaktionen auf neuen SF-Film mit Adam Driver klingen großartig

Der legendäre Der Pate -Regisseur Francis Ford Coppola steht möglicherweise kurz davor, sein größtes Meisterwerk zu veröffentlichen. Der SF-Film Megalopolis mit Adam Driver erntet großartige Reaktionen von ersten Zuschauern.

Der angesehene Regisseur Francis Ford Coppola hat ein neues Werk geschaffen, ein episches Sci-Fi-Epos. Mit Meisterwerken wie Der Pate und Apocalypse Now hat Coppola sich bereits einen festen Platz in der Filmgeschichte gesichert.

Was ist das für ein neuer SF-Film? Sein neuestes Projekt trägt den Titel Megalopolis und bringt den Star Wars -Star Adam Driver in der Hauptrolle, der unter anderem als Kylo Ren die Herzen vieler Fans gewann.

Der Film wurde kürzlich in Los Angeles einem ausgewählten Publikum vorgeführt, und die Reaktionen darauf sind äußerst vielversprechend.

Einen Trailer von Megalopolis gibt es noch nicht, hier könnt ihr euch einen Trailer von dem Klassiker Der Pate anschauen:

Worum geht es überhaupt in dem Film? Megalopolis erzählt die Geschichte einer fiktiven Version von New York. Die Stadt liegt nach einer Katastrophe in Trümmern. Ein idealistischer Architekt (gespielt von Adam Driver) möchte aus der zerstörten Stadt eine neue utopische errichten.

Doch er stößt auf Widerstand seitens des Bürgermeisters (gespielt von Giancarlo Esposito), der lieber die Kontrolle über seine Stadt behalten und zum ursprünglichen Zustand zurückkehren möchte – mithilfe von Korruption und auf Kosten der Unterschicht.

Ein weiterer Handlungsstrang dreht sich um die Tochter des Bürgermeisters, Julia, gespielt von Nathalie Emmanuel, die zwischen den Fronten der beiden Männer steht und nach einem Sinn in ihrem eigenen Leben sucht.

Fun-Fact: Die Idee zu Megalopolis hatte Francis Ford Coppola bereits während der Dreharbeiten zu Apocalypse Now (1979), was über 40 Jahre her ist.

Ein Blick auf den neuen Sci-Fi-Film des Meisterregisseurs

Wie ist der Eindruck? Unter dem ausgewählten Publikum waren auch Journalisten, darunter der Deadline-Redakteur Mike Fleming Jr, der seinen ersten Eindruck teilt. Er betont, dass Coppolas neuer Film eine Fülle von Ideen präsentiert, die geschickt die Vergangenheit mit der Zukunft verbinden. Dabei entfaltet sich eine epische und äußerst visuelle Geschichte – wie gemacht für die IMAX-Leinwand .

Dazu verrät der Redakteur noch folgendes:

Er behandelt komplexe Themen in bemerkenswert kurzen zwei Stunden und 13 Minuten, Abspann nicht mitgerechnet. Mike Fleming Jr

Was wird noch gesagt? Jordan Ruimy von Word of Reel beschreibt Megalopolis als alles andere als einen gewöhnlichen Unterhaltungsfilm. Er betont, dass der Film eine faszinierende und einzigartige Erfahrung bietet. Ruimy beschreibt ihn als visuell fesselnd und als erweitertes Kino , das ständig Aufmerksamkeit erfordere, um der Handlung zu folgen.

Er vergleicht den Film mit dem experimentellen Kino der 60er Jahre und hebt hervor, dass er sich durch seine persönliche Natur auszeichnet. Ruimy betont, dass Megalopolis nicht wie jeder andere Film sei.

Dabei vergleicht er den Film mit One from the Heart von Coppola. Ähnlich fühle sich Megalopolis an. Wie ein Film, der in einer surrealen Welt spiele, einer Metropole, möglicherweise in einer fernen Zukunft. Der Filme gebe jedoch keine klaren Hinweis darauf, in welcher Zeit die Handlung spielt.

Wann erscheint der Film? Megalopolis wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 ins Kino kommen. Aber das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Bisher gibt es auch noch keinen Trailer zum Film.

Francis Ford Coppola hat laut dem Artikel von Mike Fleming Jr. verraten, dass Megalopolis nicht sein letztes Werk sein wird. Der 84-jährige Regisseur habe bereits mit einem neuen Filmprojekt begonnen.

