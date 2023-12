Ein 58 Jahre altes Science-Fiction Franchise erlebt gerade eine Renaissance: Dune kehrt mit neuen Filmen und Serien zurück

Der erste Teil der Neuverfilmung von „Dune“ war ein großer Erfolg. Nächstes Jahr erwartet uns die Fortsetzung. Doch dabei wird es nicht bleiben. Bereits jetzt sind weitere Filme und Serien angekündigt.

Was ist bisher geschehen? Die Neuverfilmung von Frank Herberts Science-Fiction-Klassiker „Dune“ wurde 2021 mit Spannung erwartet. Jahre zuvor hatte sich der Regisseur David Lynch an den Stoff gewagt. Lynch, der eigentlich für seine surrealen und verstörenden Filme bekannt ist, biss sich 1984 an dem Projekt aber die Zähne aus. Erst über die Jahrzehnte hinweg konnte sich der Film einen Kultstatus unter Fans erarbeiten, und steht heute auf Rotten Tomates bei immerhin 65%.

2021 war dann die Zeit reif für eine Neuverfilmung. Der kanadische Regisseur Denis Villeneuve war bekannt für „Arrival“ oder „Blade Runner 2049“. Und siehe da: Mit Timothée Chalamet in der Rolle des Paul Atreides gelang Villeneuve ein künstlerischer wie auch kommerzieller Erfolg. Auf Rotten Tomatoes hält der Film eine Kritikerwertung von 83%, die Zuschauer bewerten den Film sogar mit 90%.

Hier seht ihr den Trailer zum zweiten Teil von Dune:

Nächstes Jahr bekommen wir neue Filme und Serien

Wie geht es mit Dune weiter? Da der erste Teil der Neuverfilmung mit weltweiten Einnahmen von 402 Millionen US-Dollar (via boxofficemojo.com) ein kommerzieller Erfolg war, kündigte das verantwortliche Studio Warner die Fortsetzung an. Die sollte eigentlich im Oktober 2023 in die Kinos kommen. Aufgrund des mittlerweile beigelegten Schauspieler-Streiks wurde der Film aber auf den 29. Februar 2024 verschoben.

Der Regisseur Denis Villeneuve beschreibt den zweiten Teil in seinen Augen als besser. Während Teil 1 eher eine Einführung in die Welt und die Figuren war, entfaltet sich die Geschichte in der Fortsetzung erst so richtig. Mehr Action inklusive.

Doch damit nicht genug. Wie Villeneuve jüngst auf einer Pressekonferenz berichtete, ist der dritte Teil der Reihe bereits in Arbeit. Das Drehbuch wäre zwar bereits fast fertig, doch bis der Film gedreht wird, könne noch etwas Zeit vergehen. Villeneuve meint dazu:

Ich träume davon, diesen dritten Film zu machen. Ich weiß nicht genau, wann ich nach Arrakis zurückkehren werde. Ich könnte vorher einen Umweg machen, um etwas Abstand von der Sonne zu gewinnen. Für meine geistige Gesundheit könnte ich in der Zwischenzeit etwas anderes tun, aber mein Traum ist es, ein letztes Mal auf den Planeten zurückzukehren, den ich so sehr liebe. via jeuxvideo.com

Der dritte Film wird den Namen „Messias“ tragen, und sich mit der Geschichte des zweiten Buches beschäftigten. Die ersten beiden Filme decken nämlich nur Teil 1 ab. Alles in allem gibt es ganze sechs Dune-Romane der Hauptreihe von Frank Herbert. An Stoff für weitere Filme mangelt es also nicht.

Auch Serienfans kommen auf ihre Kosten: Nicht nur im Kino wird Dune in den nächsten Jahren einen festen Platz einnehmen. Neben einem angekündigten MMO im Dune-Universum, möchte das Franchise auch im Serienbereich mitmischen. „Dune: Prophecy“ ist der Titel einer neuen HBO-Serie, die auf dem hauseigenen Streamingdienst, hierzulande vermutlich bei Sky, laufen wird.

Die Serie spielt etwa 10.000 Jahre vor den Filmen. Im Zentrum der Geschichte stehen zwei Schwestern, die gegen böse Mächte ankämpfen müssen. Dune-Neulinge werden außerdem mehr über die mysteriösen Bene Gesserit erfahren, eine Vereinigung mächtiger Frauen, zu der auch Paul Atreides Mutter gehört.

Dune-Fans werden in den nächsten Jahren also auf ihre Kosten kommen. Rund 58 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Romans erlebt das Franchise seine verdiente Renaissance.

Habt ihr die Neuverfilmung gesehen? Was so alles in dem Film steckt, hat Marco vom Kanal Nerdkultur in einem eigenen Video zusammengefasst.