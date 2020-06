Das Mittelalter-MMO Conqueror’s Blade ist mittlerweile 1 Jahr alt und feiert das Jubiläum mit zahlreichen Boni, Boostern und Free-Loot. Daher lohnt sich das Spiel gerade für Neueinsteiger jetzt besonders.

Was ist Conqueror’S Blade? Conqueror’s Blade ist ein Free2Play Mittelalter-MMO, in dem ihr euch um strategische Planung eines Königreichs kümmert, aber auch direkt Gefechte auf dem Schlachtfeld austragt. Abhängig von eurer gewählten Waffe habt ihr andere Kampfeigenschaften. Außerdem führt ihr eine ganze Einheit an tapferen KI-Soldaten ins Feld, denen ihr in Echtzeit Befehle gebt.

Denn allein könnt ihr zwar viel austeilen, aber keine Schlacht gewinnen. Außerdem könnt ihr eure Soldaten zwischen den Kämpfen aufmotzen und weiterentwickeln. Ebenso euren Helden, den ihr mit neuen Fähigkeiten ausstatten könnt. Wie sich das spielt, hat MeinMMO-Autor Jürgen Horn schon zum Release in einem Test erfahren:

Lohnt sich das neue Mittelalter-MMO Conqueror’s Blade? Wir haben’s gespielt

Was hat es mit dem Jubiläum auf sich? Conqueror’s Blade ist nun schon ein Jahr auf dem Markt und zur Feier dieses Ereignisses bieten die Entwickler reichlich Goodies für alle Spieler. Bis zum 25. Juni gibt es eine Feier voller Boni, Geschenke und Angebote für die Community von Conqueror’s Blade.

Jubiläum ist optimal für Neulinge

Das gibt’s gerade als Besonderheit: Das große Highlight des Jubiläums ist eine schicke, neue Heldenrüstung. Die bekommt ihr, wenn ihr euch mindestens 15 Mal bis zum 25. Juni 2020 ins Spiel einloggt.

Außerdem erwarten euch folgende Boni für den Event-Zeitraum:

30 Prozent mehr Bronze

30 Prozent mehr Ehre

30 Prozent mehr Helden- und Einheiten-XP

Das Wochenlimit für Ehre wird erhöht

Einheitsmonturen müssen nicht mehr repariert werden

Darum lohnt es sich jetzt für Neulinge: All diese Boni lohnen sich vor allem, wenn ihr neu in Conqueror’s Blade seid und schnell Fortschritte im Spiel erzielen wollt. Mit dem 1-Jahres-Event habt ihr also den idealen Zeitpunkt, um frisch und mit Erfolg in das Mittelalter-MMO einzusteigen. Der Grind, um neue Dinge freizuhalten, ist nämlich jetzt so gering wie nie zuvor und ihr könnt schnell Neues im Spiel kennenlernen und herumprobieren.

Hier findet ihr alle Goodies zum Jubiläum.

Das sind die Sonderangebote zum Jubiläum: Neben diesen kostenlosen Goodies bietet Conqueror’s Blade noch ein Sonderangebot im Shop. Dort könnt ihr eine spezielle Minotaurus-Rüstung kaufen. Wer also schon immer eine wilde Kampf-Kuh oder ein wütender Bulle sein wollte, kann sich die Rüstung im Cash-Shop für 14,99 Euro holen, solange das Event andauert.

Falls ihr zum Jubiläum in Conqueror’s Blade einsteigen wollt, dann haben wir hier für euch den optimalen Artikel. Erfahrt hier alles, was ihr zum kostenlosen Mittelalter-MMO Conqueror’s Blade vor dem Start wissen solltet. Viel Spaß!