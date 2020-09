CoD Warzone: Spieler findet perfekte Strategie zum Match-Start – Auf Klo verstecken

In der Call of Duty: Warzone braucht ihr die besten Waffen und Laser-genaues Aiming, um erfolgreich zu sein. Manchmal reicht aber nur gutes Timing auf dem Klo. Ein Spieler erlegte so 6 Leute in nicht einmal 10 Sekunden.

Was ist da passiert? Für viele Menschen beginnt der Tag mit einem Gang zum Klo. Der Erfolg dieser Maßnahme bestimmt manchmal sogar die eigene Tagesform. Dass das aber auch für Matches in der Call of Duty: Warzone gilt, bewies der Spieler und Redditor „SoloFortuna“.

Kurz nach dem Start einer Runde BR-3er rannte er in ein Bade-Zimmer beim „Krovnic Farmland“. Der spartanisch ausgestattete Toiletten-Raum konnte SoloFortuna aber so gar nicht überzeugen und er verließ das Zimmer wieder, ohne sich zu erleichtern.

Seinen aufgestauten Druck wurde er dann aber doch los. Als er die Tür öffnete, entdeckte er direkt einen Gegner, auf den er ohne zu zögern mit dem Griff seiner Pistole losging. 10 Sekunden später stehen 6 Kills auf seinem Konto.

Wie sieht das aus? Den Reddit-Clip zu der Aktion binden wir hier für euch ein:

Nachdem er den ersten Typen gelegt hatte, kamen plötzlich nochmal 5 Leute ins Haus. Alle rannten in die Ecke, in der SoloFortuna grade sein erstes Opfer mit einem Schweißfilm auf der Stirn K.O. geprügelt hatte.

Statt sich aber von dem einstürmendem Einsatz-Kommando fertig machen zu lassen, schlägt SoloFortuna einfach weiter mit seiner Pistole zu und kann allen Gefahren trotzen. Er haut tatsächlich alles um, was ihn da überrennen wollte und als nochmal zwei Feinde um die Ecke kommen, kann er auch diese Widersacher noch erlegen.

Also reines Glück? Bei einer solchen Aktion braucht man auch viel Glück. Doch SoloFortuna zeigt auch Courage. Er hätte einiges falsch machen können und dann nicht einmal die Chance gehabt, so ein Massaker zu veranstalten:

Er hätte in Ruhe seine Sitzung beenden können

Der ein oder andere wäre nach dem ersten Kill geflüchtet

In einer solchen Situation kann man auch in Panik geraten

Doch der Spieler entschied sich für genau den richtigen Weg, der auch öfter in der Warzone zum Erfolg führt: Stark Drücken… äh… Pushen und Feinde unter Druck setzen. SoloFortuna äußerte sich selbst dazu und sagt: „Um fair zu sein – mein Name ist italienisch und „SoloFortuna“ bedeutet „NurGlück“ “.

Manche steigen zum Match-Start in einen Heli – andere auf den Pott.

Was sagen andere Spieler dazu? In dem reddit-Thread zum Thema gibt es einige begeisterte Kommentare. Fast 250 Anspielungen, die entweder auf seine großartigen Kampfkünste eingehen oder anmerken, dass es einfach nicht O.K. ist, einen Mann bei seinem Geschäft zu stören:

fozzed: „Das war das letzte Mal, dass sie in John Wicks Haus kamen, während er auf der Toilette sitzt“

tyranski332: „Wenn ich das gewesen wäre, hätte mich gleich der erste Typ erledigt: was für ein Clip!“

badcuzmad: „Ich hatte eine Panik-Attacke beim Gucken. Ich weiß nicht, wie ich in der Situation reagiert hätte.“

Welchen Quatsch stellen Spieler noch in der Warzone an? In der Warzone kann man viel Unsinn anstellen und auch das Spiel dreht manchmal etwas durch:

Wenn man stundenlang mit voller Konzentration ein Battle Royale nach dem anderen spielt, kann man schon mal ein bisschen irre werden. Solche Aktionen lockern auf und helfen dabei, fit und gut gelaunt zu bleiben. Mit dem richtigen Mindset und den besten Waffen der Warzone, stehen eure Chancen auf eine gute Platzierung meist nicht schlecht.