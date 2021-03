CoD Warzone & Cold War: Neuer Gratis-DLC für Season 2 – Holt ihn mit PS Plus

Mit Season 2 kriegen Mitglieder von PS Plus ein Gratis-DLC mit Cosmetics für Call of Duty: Warzone & Black Ops Cold War. MeinMMO zeigt euch den Inhalt und wie ihr das Kampfpaket einsackt.

Was ist das für ein Paket? PlayStation und Call of Duty fahren eine gemeinsame Kooperation und Teil dieser Partnerschaft sind die “Kampfpakete”. Immer mal wieder gibt es mit diesen Gratis-DLCs für Mitglieder von PS Plus eine Handvoll Cosmetics und nun ist das Paket für Season 2 online – das “Kampfpaket Ausdauer”.

Auch dieses Mal gibt es einen exklusiven Opertator-Skin für PlayStation-Spieler mit PS Plus und weitere Items, um eure Spielfigur und Ausrüstung zu schmücken. Die Inhalte könnt ihr in einem englischen Trailer in Aktion erleben:

Das steckt im Kampfpaket von Cold War & Warzone Season 2

Inhalte des Kampfpaketes: Insgesamt enthält das Paket 7 verschiedene Items für eure Cosmetic-Sammlung:

Operator-Skin “Ausdauer” für Baker

“Tigerkralle” Skin für die M16

“Tempomacher” Skin für die 1911 aus Cold War

“Boonie” Skin für das Kampfmesser aus Cold War

Waffentalisman “Falke”

Visitenkarte “Flammender Niedergang”

2x 60 Minuten XP-Token für EP

Wo kann ich die Cosmetics nutzen? Die enthaltenen Items könnt ihr in Cold War & Warzone einsetzen.

So bekommt ihr das Combat-Pack der Season 2

Um das Paket zu erhalten, müsst ihr Mitglied bei PS Plus sein. Folgt unserem Link, loggt euch beim PS Store ein und schon könnt es das neuste Kampfpaket mitnehmen:

Ihr könnt aber auch auf eurer PS4 oder PS5 im PlayStation-Store nach dem Paket suchen. Gebt “Kampfpaket” in die Suchleiste ein und aktiviert das Paket über den Store. Wenn ihr während des Kaufes im Browser oder im Store im Spiel seid, solltet ihr CoD neu starten, um die Items in euer Inventar zu bekommen.

Season 2 brachte eine Menge Zombie-Inhalte und sogar Untote ins Battle Royale Warzone. Außerdem verbinden sich aktuell die Storys der beiden CoD-Universen Black Ops und Modern Warfare. Zudem steht der erste Geburtstag der Warzone steht an und so einige Spieler erhoffen sich davon neue Inhalte. Es wird spannend zu sehen, was die aktuelle Season noch zu bieten hat – neben dem neuen Kampfpaket.