CoD Warzone 2: Durchgeknallt 3er – Was ist das für ein Modus und wann kommt das normale Trio?

Wie kann ich Truppmitglieder gewinnen? Um Spieler für den Trupp zu rekrutieren, müsst ihr feindliche Spieler dazu bewegen, euch nicht zu erschießen. Dazu eignet sich der Proximity Chat , da ihr mit Spielern in eurer Nähe so kommunizieren könnt.

So absurd das in einem Trio-Modus klingt, es funktioniert. Der YouTuber Aculite zeigt euch in seinem Video, wie durchgeknallt der Modus tatsächlich ist.

Wie funktioniert Durchgeknallt 3er? Wenn ihr den Modus in eurem Menü anwählt und die Runde startet, beginnt euer Match wie gewohnt. Ihr sucht euch mit euren zwei anderen Teamkollegen einen Landeplatz aus, lootet was das Zeug hält und versucht nicht zu sterben.

Call of Duty: Warzone 2 begeistert viele Spieler nicht nur mit seiner riesigen Map, sondern auch Modi, die neu ins Franchise dazukommen. Dazu gehört der neue Modus „Durchgeknallt 3er“. Wir zeigen euch, was das für ein Modus ist und wann der normale Trio-Modus kommt.

