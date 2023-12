CoD MW3: Eine alte Waffe ist jetzt unbrauchbar, Fans meckern: „Könnte genauso gut ein Airsoft-Gewehr nutzen“

In Call of Duty: Modern Warfare 3 gibt es die Möglichkeit, Waffen aus dem Vorgänger zu spielen. Ein Spieler zeigt jedoch in einem Clip auf Reddit, wie nutzlos eine von ihnen ist.

Wenn ihr durch die verschiedenen Waffenkategorien in CoD: MW3 scrollt, werden euch alte bekannte Waffen auffallen, die es auch in MW2, oder schon davor gab. Eine davon ist die Armbrust in der DMR-Kategorie, die zu den „Nischenwaffen“ gehörte, weil sie so langsam ist und immer nur einen Schuss im Anschlag hat.

Allerdings konnte sie mit dem richtigen Setup ordentlich Schaden verursachen. So zeigte ein Nutzer auf Reddit im letzten Jahr in einem Clip, wie er einen Gegner nach dem anderen mit der Armbrust in Warzone wegmäht.

Auch im Multiplayer gab es durchaus Spielerinnen und Spieler, die gerne zu der Waffe gegriffen haben. Auf Reddit schreibt einer von ihnen am 4. Dezember, er habe die Armbrust immer gerne aufgrund der konstanten Oneshot-Kills gespielt. Das habe sich jetzt allerdings geändert.

„Die Armbrust ist in MW3 unbrauchbar“

Was ist jetzt das Problem mit der Waffe? Am 4. Dezember schreibt der Nutzer „KaleIsMe“ auf Reddit, er würde die Armbrust die ganze Zeit spielen. In MW2 drückte sie noch konsequent Oneshots, aber jetzt, in MW3, könne sie sein Leben nicht mehr retten.

In dem dazugehörigen Clip zeigt er in einem ca. 30-sekündigen Gameplay, wie er die Gegner zwar mit seiner Armbrust trifft, diese aber nur Schaden bekommen, ohne zu sterben. Am Ende wechselt er zu seiner Pistole, um sich zu verteidigen – stirbt dann aber selbst dabei.

Hier seht ihr den Beitrag mit dem Titel „Die Armbrust ist in MW3 unbrauchbar“ auf Reddit:

„Die Waffen wurden nicht für MW3 angepasst“

Was sagen die anderen Spieler dazu? Der Kommentar mit den meisten Upvotes kommt von „oogaboogadookiemane“. Er schreibt „Alle MW2-Waffen sind im Multiplayer von MW3 unausgewogen. Im Zombie-Modus ist die Armbrust allerdings eine der besten.“

Ein Nutzer merkt an: „Nahezu jede MW2-Waffe ist in MW3 aufgrund des Ungleichgewichts unbrauchbar – die MW2-Waffen wurden noch nicht für 150 HP rebalanced. Wenn [die Entwickler] das anpassen, werden MW2-Waffen endlich brauchbar sein.“ Ein weiterer Nutzer schreibt: „Sie haben die meisten MW2-Waffen vor der Veröffentlichung [von MW3] nicht einmal angefasst und sie einfach so importiert.“

Der Nutzer „Gatorkid365“ schreibt: „Das gilt nicht nur für die Armbrust. Viele der DMRs aus MW2 sind grenzwertig nutzlos. Man könnte genauso gut ein Airsoft-Gewehr benutzen.“ Ein anderer Nutzer schreibt, die Leute hätten darüber gejammert, zu schnell down zu gehen, also sei jetzt jeder ein laufender „Kugelschwamm“.

Wie findet ihr die MW2-Waffen in MW3? Spielt ihr sie überhaupt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in einem Kommentar.

Heute Abend, gegen 18 Uhr deutscher Zeit startet Season 1 in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone. Die Season bringt einiges an neuem Content ins Spiel – unter anderem eine neue Map für Warzone, neue Maps für den Multiplayer, einen frischen Battle Pass und neue Inhalte für den Zombie-Modus.

