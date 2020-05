Cod Warzone & MW: Störung beim Shooter? Das ist der Server-Status

Bei Call of Duty: Warzone und Modern Warfare kommt es heute, am Abend des 14. Mai, anscheinend zu Problemen mit der Verbindung. Spieler berichten von Verbindungsabbrüchen und Störungen.

Was ist da lost? Seit heute Abend, am Donnerstag, den 14. Mai um etwa 18:00 Uhr, gibt es anscheinend eine Störung bei Call of Duty: Warzone und Modern Warfare. Das teilt die Störungs-Website allestörungen.de mit.

Seit etwa 18 Uhr gibt es vermehrt Störungsmeldungen auf allestörungen.de

Laut dieser mehren sich die Meldungen von Spielern, die Probleme mit dem beliebten Shooter haben. Offenbar können sie weder zum Battle Royale noch zum Multiplayer von Modern Warfare verbinden.

Wie ist der aktuelle Server-Status? Die Server sind allerdings allesamt online. Vom offiziellen Twitter-Kanal von Call of Duty oder Infinity Ward (den Entwicklern) gibt es noch keine Meldungen (stand 18:45 Uhr).

Bei unserem Test konnte MeinMMO ebenfalls keine Störung im Call of Duty feststellen (weder Multiplayer noch Warzone auf dem PC). Möglicherweise löst sich diese Situation also bald wieder von selbst. Wir halten euch auf dem Laufenden.