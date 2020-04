Login-Probleme bei Blizzard – Was ist los bei WoW, Warzone und Co?

Aktuell gibt es Probleme mit den Login-Servern bei Blizzard. Sämtliche Spiele des Battle.net warten mit langen Warteschlangen auf. Wer aktuell Call of Duty: Warzone, Modern Warfare oder World of Warcraft spielen will, muss warten.

Wie ist der aktuelle Server-Status? Heute, am Abend des 2. April 2020, kommt es seit etwa 22:00 Uhr zu Login-Problemen bei Blizzard.

Im Moment sitzen viele Spieler in den Warteschlangen für Blizzard-Spiele fest oder kommen gar nicht erst in den Battle.net-Client. Laut des offiziellen Twitter-Account des Blizzard-Supports arbeiten die Entwickler bereits am Problem:

Wir untersuchen ein Problem mit unseren Authentifizierungsservern. Langsame oder fehlschlagende Login-Versuche möglich. #BlizzCS — Blizzard CS EU DE (@BlizzardCSEU_DE) April 2, 2020

Es handelt sich offenbar um eine Störung bei den Authentifizierungsservern, was dazu führt, dass sämtliche Dienste betroffen sind. Es scheinen sogar die Websites betroffen zu sein.

Bisher gibt es noch keine Aussage darüber, wann das Problem behoben sein könnte. Wir werden euch hier informieren, wenn es Neuigkeiten gibt.

Blizzard ist übrigens nicht die einzige Firma mit derlei Problemen. Das PlayStation Network kämpft im Moment mit Netzwerkfehlern.

Stundenlange Warteschlangen

Wie lange müssen die Spieler warten? Die Warteschlangen sind bei einigen Spielern enorm lang. Bereits kurz nach der Meldung hatten wir bei MeinMMO Warteschlangen von etwa 216 Minuten.

Wir von MeinMMO mussten unsere Warzone-Runde für heute Abend absagen.

Auf Twitter gibt es allerdings schon Nutzer, die von über 40 Stunden in der Warteschlange berichten:

Das sagen die Spieler: Die ersten Reaktionen auf die Server-Probleme sind relativ gelassen. Die Spieler ärgern sich zwar, dass sie sich aktuell nicht einloggen können, aber viele nehmen es mit Humor.

Sie wünschen Blizzard gutes Gelingen beim Lösen des Problems oder vergleichen scherzhaft ihre Warteschlangen-Positionen, um den „Höchstbietenden“ auszumachen. Einige Spieler bitten auch darum, Events wie den Aprilscherz von Overwatch zu verlängern, da sie im Moment ja nicht spielen können.

Lediglich vereinzelt gibt es Beschwerden darüber, dass der WoW-Raid darunter leiden oder dass Blizzard damit hätte rechnen müssen, weil wegen der Coronakrise aktuell viele Leute zu Hause bleiben müssen.