CoD Cold War: Update 1.05 ist live und bringt Doppel-XP – Aber beeilt euch

Call of Duty: Black Ops Cold War brachte ein kleines Update heraus und startet das erste Doppel-XP-Event. Dazu machte ein Entwickler eine Ansage zum Balancing. Alle Infos dazu findet ihr hier auf MeinMMO.

Was hat sich mit Update 1.05 getan? Am Sonntag (15. November) mussten viele CoD-Soldaten für kurze Zeit ihre Session unterbrechen, um das neue Update 1.05 zu laden und zu installieren. Auf der PlayStation konnte das mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen, da der Kopier-Vorgang nach dem Herunterladen gefühlt ewig dauerte.

Dabei hat sich gar nicht allzu viel getan:

Größe des Updates: Knapp über 100 MB

Inhalt des Updates: Sicherheits- und Stabilitätskorrekturen

Doch neben den Infos zum Update gibt’s dann doch noch etwas Spannendes. So läuft derzeit ein Doppel-XP-Event bei Cold War und ein führender Entwickler gab Auskunft über geplantes Balancing.

Doppel-XP bis Dienstag-Abend – Multiplayer & Zombies

Wann läuft das Doppel-XP-Event? Das Event ist online und läuft bis Dienstag-Abend um 19 Uhr.

Der Release von Cold War ist erst ein paar Tage her und so gut wie jeder Spieler profitiert aktuell von einem solchen Event. Eigentlich war es auch nur bis heute Abend (16. November) geplant, doch Entwickler Treyarch hat es um 24 Stunden verlängert:

Doppel-XP bis Dienstag, 17. November – 19 Uhr unserer Zeit

Doppel-XP bis Dienstag, 17. November – 19 Uhr unserer Zeit

Wenn ihr bei dem Event ordentlich XP mitnehmen wollt, solltet ihr euch heute nochmal dran setzen. Es scheint sich allerdings nur um doppelte Erfahrungspunkte für eure Military-Ranks zu handeln, mit denen ihr Waffen und Ausrüstung freischaltet. Das ist hier leider nicht so gut zu erkennen, wie in Modern Warfare. Am Ende eines Matches seht ihr nur beim Spielbonus kurz das „2XP“-Symbol aufblenden.

Auch im Zombie-Modus aktiv: Ihr erhaltet die doppelten XP auch im irren PvE-Modus. Auf der Jagd nach den fauligen Gesellen und Easter Eggs könnt ihr ebenfalls schneller aufsteigen.

Entwickler macht Ansage zum Balancing – Zeigt auf Season 1

Tony Flame, der Lead Game Designer bei Treyarch, sprach auf Twitter kurz über kommende Änderungen des Balancings von Cold War. Schon wenige Tage nach Release gibt es viele Forderungen, hier etwas zu ändern. Besonders die erneut starke MP5 steht bei so einigen Spielern ganz oben auf dem Zettel. Flame twitterte:

Übersetzung des Tweets:

Übersetzung des Tweets:

„Mit Season 1 werden Balance-Änderungen für Waffen, Scorestreaks und mehr kommen, wenn nicht schon früher. Es gibt bereits ein paar interessante Trends in den Daten zu beobachten, doch es ist zu früh für Rückschlüsse. Wenn ihr Feedback gebt, seid euch sicher, dass wir das sehen und berücksichtigen.“

Wann startet Season 1? Die erste Season geht voraussichtlich am 10. Dezember online und die Entwickler kündigten bereits eine Menge Neuerungen an. Neue Maps, Modi, das vollständige Prestige-System und auch die Zusammenlegung von Warzone und Cold War soll dann ebenfalls vollzogen werden.

Die Roadmap der Season 1 findet ihr hier. Cold War fährt hier dieselbe Strategie wie der Vorgänger Modern Warfare und möchte im kommenden Jahr mit den Seasons immer wieder frische Inhalte bringen und auch der Battle Pass kommt zurück. Die erste neue 6vs6-Karte gibt’s übrigens schon früher – die Kult-Map Nuketown kommt am 24. November ins Spiel.