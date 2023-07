22-Jähriger spendet hungernder Familie erst 10 $, zieht die Spende zurück: Sorgt für Empörung

Was ist so seltsam? Der Streamer hatte, bevor er die 24-jährige Frau aus Richmond traf, einer 20-Jährigen noch erzählt, er besitze eine „Bau-Firma“ im Wert von 10 Millionen $, die er von seinem Vater geerbt habe und arbeite die ganze Zeit hart.

Der 22-jährige Streamer „Cheesur“ hat sich mit einer Aktion zum Staatsfeind Nummer 1 auf Kick gemacht: Er hat einer Mutter in Not 10 $ gespendet, das Geld dann aber zurückgenommen und die Frau beleidigt, weil sie nicht „dankbar“ genug war.

