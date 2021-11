Beeilt euch! Der Casino-Heist in GTA Online hat jetzt Diamanten und macht euch reich

Im Casino-Heist von GTA Online könnt ihr jetzt schnell reich werden. Wir zeigen euch hier, wie der Heist funktioniert und wie viel Geld ihr da jetzt leicht verdienen könnt.

Was ist neu? In GTA Online gingen die Heist-Wochen am 18. November in die nächste Runde. Für euch lohnt es sich jetzt richtig, den Casino-Heist zu absolvieren, denn da wartet nun fette Beute in Form von Diamanten. Die Diamanten gibt es nur zu Ausnahme-Events im Casino, darum solltet ihr das unbedingt ausnutzen, wenn ihr mit dieser Beute schnell viel Geld machen woollt.

Wir zeigen euch alles, was ihr jetzt zum Casino-Heist wissen müsst.

Diamanten beim Casino – So viel Geld bringen sie

Darum lohnt sich das: In der Regel findet ihr beim Casino-Heist von GTA Online Bargeld, Gold oder auch mal Kunstwerke. Mit Gold verdient ihr zwar schon recht viel Kohle, mit Diamanten aber nochmal mehr. So viel bringt jede Beute:

Bargeld – Schwierigkeit: Schwer = 2.356.500 GTA-Dollar

Kunstwerke – Schwierigkeit: Schwer = 2.585.000 GTA-Dollar

Gold – Schwierigkeit: Schwer = 2.843.500 GTA-Dollar

Diamanten – Schwierigkeit: Schwer = 3.619.000 GTA-Dollar

Gibt es die Diamanten garantiert? Nein, es gibt keine Garantie, die Diamanten beim Casino-Heist als Beute zu bekommen. Die Chancen lagen bisher immer bei etwa 20 % für Diamanten und Gold. Kunstwerke bei etwa 25 % und Bargeld bei etwa 35 %. Dass die Chancen auf Diamanten während dieser Bonuswoche angehoben wurden, ist nicht bekannt.

Wie lange läuft das? Dieser Bonus ist bis zum Start der nächsten Bonus-Woche am kommenden Donnerstag, den 25. November aktiv. Spieler hoffen darauf, dass ab der nächsten Bonus-Woche dann der Cayo-Perico-Heist besonders lukrativ wird. Denn bei Cayo-Perico erhaltet ihr jetzt schon mit der besten Ausbeute satte 4.570.600 GTA-Dollar.

Wie viel Geld bringen andere Heists? Der Heist mit der höchsten Auszahlung ist Cayo Perico, direkt dahinter folgt bereits der Casino-Heist. Doch GTA Online hat noch viel mehr Raubüberfälle im Angebot. Wir zeigen euch hier, wie viel Geld sie euch bringen:

Alle Heists in GTA Online und wie viel Geld sie bringen

Was ihr zum Casino-Heist wissen müsst

Wir haben uns zum Release ausgiebig auf MeinMMO mit dem Casino-Heist von GTA Online beschäftigt. Aus dem Grund haben wir die wichtigsten Guides für euch parat.

Klickt euch durch unsere Artikel und erfahrt so, welche Herangehensweise wie funktioniert und für euch die richtige ist. Außerdem zeigen wir euch die einfachsten Fluchtpunkte, damit der Heist auch wirklich gelingt.

Bedenkt, dass ihr verschiedene Schwierigkeitsgrade wählen könnt, die euch mehr oder weniger herausfordern. Allerdings erhaltet ihr bei einer niedrigen Schwierigkeit auch weniger Auszahlung. Mit unseren Guides solltet ihr die Schwierigkeit “schwer” aber locker schaffen und könnt euch damit die Taschen vollstopfen.

Wollt ihr lieber El Rubio bestehlen? Wie ihr den Cayo-Perico-Heist auf schwer gewinnt, erfahrt ihr auch bei uns auf MeinMMO.