Ups! Spieler in GTA Online hat plötzlich Bart und Brüste

Ein komischer Bug tritt in GTA Online auf. Dabei laden Spieler zwar mit richtigem Gesicht, aber anderem Körper in die Sessions. Das Ergebnis sieht richtig interessant aus.

Was ist passiert? reddit-Nutzer Mattrunnit startete eine Runde GTA Online und nach dem Ladebildschirm sah er eine starke Veränderung seines Online-Charakters. Der trug zwar obenrum wie gewohnt seinen dunklen Bart im Gesicht, doch ab dem Hals abwärts sah er aus wie eine Frau im schätzungsweise mittleren Alter.

Sein „Kerl“ trug ein Top mit Ausschnitt und eine Jeans. Als Frisur einen stylischen Seitenscheitel mit mittellangen, dunklen Haaren.

Selbst der Charakter sieht auf dem Foto aus, als wüsste er nicht, was er davon halten sollte, was GTA Online aus ihm machte.

Dieses Foto teilte der reddit-Nutzer Mattrunnit mit der Community

Wie sind die Reaktionen? Auf reddit kommt das Bild super an. Nach nur 14 Stunden erreicht der Post bereits über 12.400 Upvotes und 528 Kommentare. Etwa so interessant wie der Screenshot sind auch einige Kommentare der reddit-Nutzer.

Einer zitiert den Mechaniker von Los Santos Customs, der den Spieler beim Betreten der Tuning-Bude oft mit den Worten „Was ist diesmal mit ihr falsch?“ begrüßt. Andere antworten darauf: „Ich hab wohl die falschen Tuning-Teile gekauft.“

Wieder andere schreiben:

„Ich würde den Arzt sowas von verklagen“

„Selbst dein Charakter sieht verwirrt aus“

„Das LBGT-DLC“

„John Wick 2077“

„Also ich sehe den richtigen Körper mit dem falschen Gesicht“

Welche lustigen Fehler gibt es noch in GTA Online? In den letzten Wochen und Monaten fielen immer wieder lustige Bugs und Glitches auf, die die Spieler in GTA Online unterhalten. Darunter fliegende Trucks oder auch der geheime Flugmodus des Oppressor-Bikes. Nicht so lustig war allerdings ein Problem, das Spielern alle Inhalte wegnahm, die sie sich hart erkämpften.

Ein anderer, positiver Bug tritt beim Casino-Heist auf. Eine Gruppe von Spielern demonstriert im Video, wie Schädlingsbekämpfer zu Polizisten werden und damit den Heist nochmal ein Stück leichter machen. Das hindert jedoch nicht daran, euch im Online-Bereich von GTA 5 richtig auszutoben.