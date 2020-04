Lustiger Bug in GTA Online macht Casino-Heist plötzlich viel einfacher

Durch einen lustigen Bug wurde für Spieler der Casino-Heist in GTA Online plötzlich einfacher. Damit hatten sie wohl nicht gerechnet.

Was ist passiert? Der GTA-Spieler „Finnman0907“ teilte mit der reddit-Community von GTA Online ein lustiges Video. Er nennt es „Wow, eine neue Herangehensweise beim Casino Heist“.

Darin sieht man eine Gruppe aus vier Spielern, die als Schädlingsbekämpfer verkleidet beim Casino aus GTA Online ankommen. Sie wollen den Tresor-Raum ausräumen und müssen dafür zunächst unauffällig am Wachmann an der Außentür vorbei. Doch ein Spieler rempelt die Wache an. Der Security-Mann findet das gar nicht witzig und zückt direkt die Waffe, wird aber von den Spielern erledigt.

Dann folgt für etwa eine Minute ein Ladebildschirm. Danach spawnen die Spieler an ganz anderer Stelle mit einem Geldtransporter.

Eine andere Herangehensweise des Casino-Heists wurde getriggert, die für die Schädlingsbekämpfer gar nicht vorgesehen ist.

Warum profitierten die Spieler davon?

Das müsst ihr dazu wissen: Für den Casino-Heist in GTA Online gibt es drei übergeordnete Herangehensweisen: Aggressiv, Still und Leise und der hier gewählte Riesenschwindel. Beim Riesenschwindel tarnt sich die Spieler-Gruppe mit einem Outfit ihrer Wahl, das sie mit Vorbereitungsmissionen zusammenträgt. Die Wahl besteht zwischen

Bugstars, den Schädlingsbekämpfern

Gruppe Sechs, den Polizisten

Hausmeistern

und dem Promi Yung Ancestor

Eigentlich wählten die Spieler die Bugstars-Kostüme und schlossen damit die anderen Tarnungen aus. Die Verkleidung als Gruppe Sechs, die durch den Bug entstand, gehört zu den einfachsten Herangehensweisen im Casino Heist von GTA Online.

An der Planungstafel wählt man die Herangehensweise für seinen Heist aus

Das ist der Vorteil am Bug: Auf reddit schreiben Spieler, dass dieser Bug dem Spieler Finnman0907 und seiner Truppe geholfen habe. „Der einfachste und schnellste Weg, an das Geld zu kommen“ schreibt ein Nutzer. Man habe dadurch einen direkteren Weg zum Tresor, den man dann leerräumen kann.

Der Nachteil daran ist aber, dass man nicht den gesamten Heist über als Polizisten verkleidet wird. Ein Spieler erklärt auf reddit „Nachdem man den Tresor verlassen hat, wissen sie [die Gegner], dass ihr nicht zur Gruppe 6 gehört.“

So ist nur der Anfang des Heists durch diesen Bug plötzlich sehr einfach. Spieler schreiben, dass sie den Bug schon länger nutzen, um verschiedene Riesenschwindel-Herangehensweisen damit zu erleichtern.

Mit diesem Heist verdient ihr schon eine Menge Geld in GTA Online, braucht dafür aber Mitspieler. Wir zeigen euch hier 12 Wege, um in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen. Viele davon funktionieren problemlos auch für Solo-Spieler.