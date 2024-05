Eine neue Serie auf Netflix mischt schwarzen Humor mit True-Crime, lässt sich an einem Tag schauen

Auf Netflix erscheinen jede Woche unzählige Serien, weshalb es oft schwierig ist, da durchzublicken. Eine neue Thriller-Serie soll sich aber lohnen, da sie dramatische Szenen mit schwarzem Humor mischt. Viele Kritiker loben die neue Serie Bodkin.

Worum geht es in Bodkin? Gilbert Power, gespielt von Will Forte, ist ein amerikanischer Podcaster, der vor allem True Crime thematisiert. In einer irischen Kleinstadt will er nun ein mysteriöses Verschwinden aufklären. Allein ist er aber nicht. Unterstützt wird er von der investigativen Journalistin Dove Maloney, gespielt von Siobhán Cullen, die aus Irland stammt und der Assistentin Emmy Sizergh, gespielt von Robyn Cara.

Die Serie will recht düstere Thriller-Elemente mit schwarzem Humor mischen. Das gepaart mit der idyllischen Szenerie in Irland verspricht eine unterhaltsame Serie, die auch mit Mystery-Elementen spielt.

Einen Trailer zu Bodkin findet ihr hier:

Seichter und trockener Humor

Die Serie erinnert dabei vom Konzept an Only Murders In The Building. Auch da macht eine Gruppe einen True-Crime-Podcast und versucht damit echte Mordfälle zu lösen. Dieses Konzept funktioniert vor allem durch schwarzen Humor. Wer etwas Ernstes dazu haben möchte, der sollte wahrscheinlich einen Bogen um Bodkin machen.

Will Forte klingt auch nach einer guten Wahl als Podcaster, der schon in vielen Comedy-Filmen und Serien mitgespielt hat. Beispielsweise Doggy Style oder Good Boys, die beide eher für einen derberen Humor bekannt sind.

Passend dazu ist Irland als Schauplatz. Man denke an Banshees of Inisherin, ein Film, der durch irischen Touch, ernste Themen, mit trockenem Humor aufgelockert, die Dramatik aber nie abgeschmettert hat. Die ersten Kritiken der Serie scheinen auch positiv zu sein. Auf Rotten Tomatoes hat die Serie einen Kritiker-Score von 73 % und einen Audience-Score von 67 %. Der angenehme Mix wird von Kritikern gelobt:

James Croot: Fans von The Tourist und Only Murders in the Building sollten sich diese unterhaltsame Geschichte unbedingt ansehen

Derek Sante: Klug und witzig, die ungleichen Charaktere machen Spaß!

Randy Myers: Diese sieben Episoden umfassende Netflix-Krimiserie ist weder zu düster noch zu hell und macht Spaß.