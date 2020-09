Zahlen zeigen: Black Desert ist neben WOW und ESO eins der 5 großen MMORPGs bei uns

Richtet sich das MMORPG Black Desert Online (PC, PS4, Xbox One) verstärkt an koreanische Spieler? Aktuelle Zahlen zeigen, dass es hierzulande extrem erfolgreich ist.

Wie sehen die Zahlen von Black Desert Online aus? Laut einer Pressemeldung des Entwicklerstudios Pearl Abyss zum Jubiläum des Unternehmens haben sich 40 Millionen Spieler aus über 150 Länder für das MMORPG BDO registriert – und zwar für alle Plattformen, inklusive Mobile.

Seit dem release des MMORPGs Ende 2014 konnten mittlerweile knapp 2 Milliarden Dollar an Umsatz erzielt werden.

Das MMORPG Black Desert ist international sehr erfolgreich.

Großer Erfolg im Westen

Was ist das Besondere an diesen Zahlen? Mancher mag glauben, dass BDO vor allem in Korea sehr beliebt ist. Doch wie Pearl Abyss erklärt, stammen alleine 40 % der Einnahmen aus den USA und Europa.

Die restlichen 60% setzen sich folgendermaßen zusammen:

26% aus Korea

34% aus weiteren asiatischen Ländern wie Japan und Taiwan

Was bedeutet das? Die Zahlen zeigen, dass Black Desert Online international sehr erfolgreich ist und gerade im Westen, also Europa und USA, so gut ankommt, dass sehr viele Spiele bereit sind, Geld im Ingame-Shop auszugehen.

Die größten MMORPGs bei uns sind:

World of Warcraft

The Elder Scrolls Online

Final Fantasy 14 und

Guild Wars 2

und nun zählt offenbar auch Black Desert Online hierzulande zu den populärsten und lukrativsten Titeln des Genres. Daher lohnt es sich auch für Einsteiger, mal reinzuschauen.

Es stellt sogar Star Wars: The Old Republic in den Schatten. Ende Oktober 2019 gab Electronic Arts in einem sogenannten Earnings Call, einer Telefonkonferenz mit Investoren, bekannt, dass SWTOR seit dem Release Ende 2011 fast eine Milliarde Dollar Umsatz erzielen konnte.

Laut Analyst Daniel Ahmad soll auch die Grafik einen Teil zum Erfolg von Black Desert Online beitragen.

Das sagt ein Analyst zur Situation: Daniel Ahmad, Analyst des Marktanalyse-Unternehmens Niko Partners erklärt:

Pearl Abyss hat die Marke Black Desert aufgebaut, indem es ein MMORPG mit qualitativ hochwertigen Grafiken, Kampf- und Spielsystemen anbietet. Der Entwickler war in der Lage, das Spiel auf bestimmte Märkte zuzuschneiden, mit einem Free-to-Play-Modell in den meisten asiatischen Märkten und einem Buy-to-Play-Modell im Westen, das den Präferenzen jeder Region gerecht wird.



Pearl Abyss hat das Spiel auch auf zusätzliche Plattformen ausgeweitet, darunter Konsolen für den Westen sowie Mobiltelefone für Asien und andere Märkte. Daniel Ahmad, Niko Partners

Pearl Abyss scheint es also geschafft zu haben, ein MMORPG zu entwickeln, das international sehr erfolgreich ist, da die Entwickler auf die Präferenzen der jeweiligen Märkte eingehen.

Könnt ihr nachvollziehen, dass Black Desert Online gerade im Westen so erfolgreich ist? Hättet ihr damit gerechnet?

