Das MMORPG Black Desert Online (PC, PS4, Xbox One) wird 10 Jahre alt. Zum Jubiläum dürft ihr euch über Geschenke freuen. Vor allem das neue Gratis-Kostüm kommt sehr gut an.

Was geht bei BDO ab? Das MMORPG feiert sein 10. Jubiläum. Man mag es kaum glauben, aber das MMORPG gibt es tatsächlich schon seit 10 Jahren. Der runde Geburtstag wird natürlich auch gefeiert. So gibt es, nach der Einführung einer neuen aber recht unbeliebten Klasse, jetzt Geschenke.

Was sind das für Geschenke? Zunächst mal bekommt jeder ein neues Outfit – und das gratis. Dabei handelt es sich um das Kostüm „Soldat aus Serendia“. Laut den Entwicklern gab es einige Anfragen bezüglich höherer Vielfalt dieses Outfits. Aus diesem Grund gibt es das Kostüm nun auch in grünen und blauen Varianten.

Geschenke für alle!

So kommt ihr an die neuen Varianten: Ihr müsst einiges tun, um an die Outfits zu kommen. Doch für Neueinsteiger lohnt es sich aktuell sowieso, das MMORPG zu spielen.

Ihr müsst zunächst die Hauptquests in allen Regionen außer Valencia absolvieren.

Daraufhin bekommt ihr durch den Black Spirit neue Quests.

Erledigt diese Quests und ihr bekommt die neuen Kostüm-Varianten als Outfit-Box im Pear-Inventar.

Pro Charakter könnt ihr die Quests nur ein Mal absolvieren.

Die neuen Kostüm-Varianten bei BDO-Spielern kommen gut an.

Wie kommt das Kostüm an? Die Spieler zeigen sich durchaus begeistert. Für manche ist es ein Outfit, das sich nicht vor den anderen Outfits im Ingame-Shop verstecken braucht. Außerdem kommt gut an, dass das Kostüm bei weiblichen Charakteren mal nicht extrem viel Haut zeigt, wie das bei anderen Outfits der Fall ist. Auf reddit wird bereits darüber diskutiert.

Ozzyjb meint: „Jetzt können wir nicht mehr darüber scherzen, dass Gratis-Outfits blöd aussehen, damit wir Kostüme kaufen.“

sarahtookthekids zeigt sich begeistert: „Endlich mal ein Outfit für Frauen, das nicht 90% Haut zeigt!“

HighlaneForza ist etwas zurückhaltender: „Ich würde nicht sagen, dass es besser als die meisten ist, denn viele der Peal-Outfits sind auch schön, aber es ist sicher gut, mehr Optionen zur Auswahl zu haben.“

Was gibt es noch für Geschenke? Neben den Kostümvarianten erhaltet ihr noch eine Geschenkbox, die ihr über einen Gutscheincode freischaltet. In dieser Box findet ihr:

1 x Möbelset: Koralle

1 x [Event] Paket: Segen des Altmonds (7 Tage)

So löst ihr den Gutschein ein: Ihr müsst euch an diese Anleitung halten, um an die Items zu kommen.

Besucht die Website von BDO. Dazu müsst ihr dort mit eurem Account eingeloggt sein.

Im Spiel könnt ihr auch ESC drücken und dann „Einlösen“ auswählen.

Gebt diesen Code ein: BDOPA10

Der Gutschein muss bis zur Wartung am Dienstag, 29. September 2020, eingelöst werden.

Freut ihr euch über diese Geschenke zum 10. Jubiläum des MMORPGs BDO? Was haltet ihr von den Outfit-Varianten?

Black Desert ist ein sehr erfolgreiches MMORPG. Wir stellen euch „Die 5 besten MMORPGs, die in den letzten 5 Jahren erschienen sind“ vor.