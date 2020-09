Im MMORPG Black Desert ist die neue Klasse Hashashin erschienen. Doch die kann viele Spieler nicht so richtig überzeugen. Trotzdem wollen viele sie spielen und leveln. Grund dafür sind die neuen Season-Server, die am 2. September starten.

Was ist los mit dem Hashashin? Schon im Mai 2020 wurde der Hashashin das erste Mal erwähnt. Zu sehen gab es damals ein Bild, das einen muskulösen, dunkelhäutigen Mann zeigt, der an Prince of Persia erinnert. Seitdem konnten viele Spieler den Release der neuen Klasse kaum erwarten.

Doch obwohl die Klasse im ersten Gameplay-Video richtig gut aussah und Lust auf actionreiche Kämpfe gemacht hat, stand schon mit dem Release in Korea und auf den Konsolen für viele fest, dass der Hashashin nicht überzeugen kann (via reddit):

Die Klasse ist nicht ansatzweise so stark, wie die Gardia, die Anfang des Jahres erschien. Einige sagen sogar, sie wäre eine der schwächsten überhaupt.

Sie hat wenig AoE-Fertigkeiten und nur einen CC.

Die Klasse hat nichts Einzigartiges, was sie von anderen abhebt.

Doch obwohl der Hashashin so schwach ist, werden ihn viele spielen. Und das liegt am neuen Season-Server, der ebenfalls am 2. September startete.

Season-Server und Belohnungen machen Hashashin interessant

Was hat es mit dem Server auf sich? Die Season-Server erschienen erstmals dieses Jahr und ermöglichen es euch, einen ausgewählten Charakter schneller und in friedlicher Umgebung zu leveln. Denn viele der Season-Server haben kein aktives PvP, was sie vor allem für Neueinsteiger interessant macht.

Zudem gibt es einen Season-Pass, der euch weitere Belohnungen bringt. Dabei gibt es eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version.

Mit dem Ende der Season werden die Charaktere dann auf die normalen Server übertragen und können wie gehabt weiter gespielt werden. Alle Details zum Thema Season in Black Desert findet ihr hier.

Was bringt die Season im Herbst? Am 2. September startete die zweite Season. Wer innerhalb der Season ein bestimmtes Level erreicht, erhält folgende Boni:

Stufe 15 – 10 Goldbarren

Stufe 25 – 2x Karte des Reisenden

Stufe 35 – Buff-Food

Stufe 45 – 2x Kiste mit Premium Elixieren und 2x Kiste mit hochwertigen Arzneien.

Stufe 55 – Kydicts Kristall – Abenteuer, Trainingshandbuch – Kampf (3 Stunden) und Trainingshandbuch – Talent (3 Stunden)

Zudem gibt es wieder die Tuvala-Ausrüstung, die sich besonders für Neueinsteiger anbietet, und Perillas Stern als zusätzliche Belohnungen zum Abschluss der Season.

Die neue Klasse Hashashin hat ein besonders Event und dafür lohnt sich das Leveln.

Gleichzeitig läuft das Hashashin-Aufstufungs-Event. Und genau das ist für viele Spieler interessant. Denn hier lassen sich, bis zum 23. September, ordentlich zusätzliche Belohnungen verdienen:

Stufe 15 – 2x Goldbarren, 2 zusätzliche Inventarplätze, 3x Schriftrolle mit Kampf-XP

Stufe 25 – 8x Goldbarren, 4x 2 zusätzliche Inventarplätze, 3x Schriftrolle mit Talent-XP

Stufe 35 – 1x Goldbarren, 5x Träne Elions, 5x Schwarzstein (Waffe), 5x Schwarzstein (Rüstung), 5x Schriftrolle: Beute.

Stufe 45 – 2x Goldbarren, 10x Schwarzstein (Waffe), 10x Schwarzstein (Rüstung), 3 x Scharfer Schwarzkristallsplitter, 3 x Harter Schwarzkristallsplitter, 1 x Accessoirekiste: Asula

Stufe 55 – 6x Goldbarren, 1x Rat von Valks +40, 1x Verstärkungsbaukasten II, 5x Gesegnete Schriftrolle

Diese vielen Belohnungen sorgen dafür, dass die Spieler sich einen Hashashin als Season-Charakter erstellen, obwohl er sie nicht überzeugt. Einige sagen sogar, dass sie die neue Klasse bis Stufe 55 spielen, die Belohnungen einsacken und ihn danach löschen, um einen neuen Season-Charakter anzufangen. Das ist problemlos möglich.

Black Desert zählt zu den erfolgreichsten MMORPGs derzeit. Weitere erfolgreiche Titel, die in den letzten 5 Jahren erschienen sind, haben wir von MeinMMO hier für euch gesammelt.