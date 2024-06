Betrüger tauschen Tausende iPhones und iPads gegen Fake-Modelle aus, ergaunern sich damit über 11 Millionen Euro

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Guild Wars 2 teasert in 30 Sekunden eine neue Erweiterung an

Rache an seiner Ex-Firma: Ein ehemals bei einer Bank beschäftigter Cloud-Ingenieur wurde nach einer geheimdienstlichen Untersuchung wegen “Eindringens in ein Netzwerk und falscher Angaben gegenüber einer Regierungsbehörde” zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt: Ein gefeuerter Mitarbeiter verursacht rund 200.000 Euro Schaden, weil sein Arbeitgeber ihm nicht direkt das Firmen-Notebook wegnimmt

So sähe ein Duell mit Lichtschwertern in der wohl härtesten Jedi-Schule aus

Besonders gemein: Auf den gefälschten Geräten befanden sich tatsächlich echte Identifikations- und Seriennummern, die Nummern von echten Besitzern in den USA imitierten. Dadurch wurde dann nicht nur Apple betrogen, sondern es wurden auch rechtmäßige Besitzer um die Garantie gebracht. Und die ahnten in der Regel nicht, dass jemand mit der eigenen Nummer die Garantie beanspruchen wollte.

Was genau machten die Betrüger? Die Gruppe führte den Plan von Dezember 2014 bis März 2024 durch und arbeitete mit Gruppen in China zusammen, die die gefälschten Geräte lieferten. Die gefälschten Telefone verwendeten gestohlene Identifikationsnummern, um den Anschein zu erwecken, es handele sich um legitime Apple-Produkte, die in den USA verkauft werden und unter die AppleCare-Garantie fallen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to