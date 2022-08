Bestimmte Kleidung in GTA Online gibt euch Boosts – Kennt ihr sie?

Die Macher des MMORPGs "Tower of Fantasy" zeigen in ihrem Trailer kurz, wie die Anime-Welt aussieht und was euch erwarten kann.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Kennt ihr noch andere coole Tipps, bei denen Kleidung oder Outfits Vorteile in GTA Online bringen? Dann schreibt sie uns doch hier in die Kommentare und teilt sie mit anderen Spielern.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

So funktioniert es: Auf reddit zeigt Nutzer Ronnymalony vier Outfits, die euch Boosts in GTA Online geben (via reddit.com ). Dazu erklärt er in einer Grafik, wie sich die Boosts auf euer Spiel auswirken.

Was sind das für Boosts? Wenn euer Charakter im Spiel bestimmte Outfits trägt, verbessert ihr damit eure Spielerfahrung. So könnt ihr als Pilot leicht die Geschwindigkeit und Höhe eures Flugzeuges mit einer Extraanzeige ablesen. Doch es gibt noch drei weitere Fälle.

Insert

You are going to send email to