Die besten MMORPGs und Online-Spiele, die ihr 2022 spielen könnt

2022 ist die Nachfrage nach MMORPGs und Online-Spielen noch immer groß. Im MeinMMO-Podcast sprechen wir darüber, was gerade die besten Spiele sind und für wen sie sich am besten eignen.

Das ist das Thema: Wer 2022 auf der Suche nach einem neuen Online-Spiel ist, hat viele Titel zur Auswahl. Manche davon laufen schon Jahre oder Jahrzehnte, andere sind erst relativ frisch erschienen. Doch welche Spiele sind eure Zeit wirklich wert?

Darüber sprechen in dieser Folge des MeinMMO-Podcasts Alexander Leitsch, Gerd Schuhmann und Marko Jevtic. Sie orientieren sich dabei an unserer schriftlichen Liste, in der ihr die 15 besten MMOs und MMORPGs finden könnt.

Im Podcast sprechen sie aber auch intensiv über die Besonderheiten und die jüngste Entwicklung dieser Spiele – denn Online-Games sind ständig im Wandel. Sie bringen aber auch viel von ihrer eigenen Meinung und Erfahrung über diese Spiele ein.

Wir behandeln in unseren regelmäßigen Podcasts auch Sonderthemen wie die Ankündigung von Witcher 4 und laden besondere Gäste ein wie die Jungs des LoL-E-Sport-Teams Eintracht Spandau. In der letzten Ausgabe ging es zudem um Diablo Immortal, die PC-Version und die generellen Erfolgschancen des ARPGs.

