Fans des Sci-Fi-Klassikers Battlestar Galactica können aufatmen: Endlich gibt es Neuigkeiten zur geplanten Serie. Die Arbeiten an der Neuauflage laufen und sie sei „in Topform“, wie Produzent Sam Esmail verriet.

Was ist das für eine Serie? Bei dem Projekt soll es sich um eine Serie im Universum von Battlestar Galactica beziehungsweise Kampfstern Galactica, wie das Original aus den 70ern in Deutschland hieß. Die Neuauflage von Robert Moore lief von 2004 bis 2009 und gilt als eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt.

Die neue Serie wurde im September 2019 für Peacock, einen amerikanischen Streaming-Anbieter, angekündigt (via Filmstarts).

Als Produzent wurde Sam Esmail verpflichtet, der unter anderem für die Thrillerserie Mr. Robot bekannt ist. Er sagte dem Hollywood Reporter im Oktober 2019, dass es ihm bei dem Begriff „Reboot“ für das Projekt geschaudert habe.

Schließlich habe Ronald D. Moore mit seiner Neuauflage einen Volltreffer gelandet. Statt eines einfachen Reboots plant Esmail daher, die „reichhaltige und interessante Mythology“ von Battlestar Galactica weiter zu erkunden. Seitdem gab es aber nur sporadisch Informationen zu dem Projekt – bis jetzt (via 3DJuegos).

Nach Autoren-Streik gibt es jetzt einen Drehbuch-Entwurf

Was sagt Esmail jetzt? In einem Interview mit Deadline sprach Sam Esmail am 25. Oktober über Rami Malek, den Star seiner Serie Mr. Robot, seinen kommenden Film Leave The World Behind – und die geplante Serie zu Battlestar Galactica.

Offenbar hatte der Doppelstreik von Schauspielern und Drehbuchautoren in Hollywood, der im Mai 2023 begann, die Arbeiten an der Serie ins Stocken gebracht. Mehr zum Streik könnt ihr bei den Kollegen von Moviepilot nachlesen.

Nun, ich kann nicht für den Film sprechen, aber, was die Fernsehserie anbelangt, wir arbeiten daran. Tatsächlich habe ich gerade einen großartigen Entwurf gelesen und der ist wirklich gut in Schuss. Da der Streik jetzt vorbei ist – zumindest der WGA-Streik ist vorbei – sind wir jetzt wieder in der Entwicklung.

Fans können an dieser Stelle also aufatmen, denn das Projekt soll offenbar immer noch stattfinden. Unklar ist, wie es mit dem geplanten Film aussieht, der sich seit 2010 im Entwicklungs-Limbo befindet. Dieser soll sich ein Universum mit dem Serien-Reboot teilen.

