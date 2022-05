Kostenloser Bananen-Shooter trendet auf Steam: „Wirkt so dumm, hat aber ehrlich Potenzial“

Wie finden es die Spieler? Das kommt bei den Spielern gut an. In den aktuell 539 Rezensionen auf Steam zeigen sich die meisten Shooter-Fans positiv überrascht von der Qualität des abstrusen Shooters:

Mit Shotguns, einer AK-47 oder einem Bananen-Messer (ja, wirklich) geht ihr also auf die Jagd nach euren Freunden oder Random-Gegnern. Während ihr ballert, flitzt ihr mit rasanten Bunny-Hops und anderen Movement-Tricks in Höchstgeschwindigkeit die Maps.

In diesem Spiel bist du keine Banane, sondern Dave, weil du gerne Bananen isst. Die Banane ist also weg, und die einzige Möglichkeit, sie zu bekommen, ist, andere Dave zu töten. Wenn du die meisten Menschen getötet hast, bekommst du Bananen.

Wer aktuell in Steam einen Blick auf die Shooter-Trends wirft, wird sich verwundert die Augen reiben. Ein Spiel mit dem Titel Banana Shooter taucht da weit oben auf, und hat 87 % positive Bewertungen (via Steam ).

